Встигніть одягнути до кінця літа: 4 топові образи від Аліни Френдій

Українська інфлюенсерка Аліна Френдій обожнює моду, тож часто ділиться на своїй особистій сторінці в інстаграмі стильними образами. На нових кадрах блогерка постала в красивих образах, які ви ще зможете одягнути до кінця літа.

Інфлюенсерка з майже мільйонною аудиторією на своєму прикладі показала, які речі модниці можуть одягати ще в серпні. Попри те, що синоптики прогнозують спекотну погоду, Аліна Френдій підібрала кілька образів на довгий рукав, в яких можна гуляти зранку чи ввечері.

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У своїх аутфітах Аліна любить змішувати класику зі спортивним стилем, тож отримує в результаті цікавий та незвичний образ. Модниці вже давно почали поєднувати ці стилі та довели, що виглядають такі образи просто неймовірно.

Блогерка є натхненням для своєї аудиторії, тож вчить не лише, як стилізувати вбрання, але й з якими кольорами та елементами гардероба його треба поєднувати.

Образ №1

Аліна одягнула білу футболку, яку поєднала з темно-синіми шортами. Спортивний look дівчина вирішила урізноманітнити за допомогою класичного сірого жакета, базової чорної сумки та цікавих босоніжок чорного кольору.



Ефектний образ Аліни Френдій / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Образ №2

Щоб додати аутфіту трохи святковості, спробуйте поєднати верх та низ в одному кольорі. Блогерка одягнула білу сорочку, яку довершила білою спідницею. Волосся вона зачесала в пучок та вдосконалила вигляд завдяки масивним золотистим сережкам.



Модний образ Аліни Френдій / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Образ №3

Денім ніколи не вийде з моди, тому радимо придивитися до образу Аліни, який дуже легко поєднати. Білу класичну футболку поєднайте з короткою блакитною джинсовою спідницею та курткою оверсайз.



Красивий образ Аліни Френдій / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Образ №4

Такий образ підійде для всіх дівчат, які хочуть виглядати особливо. Інфлюенсерка одягнула молочні шорти-бермуди, які поєднала з вкороченою блакитною сорочкою у вертикальний принт.



Стильний образ Аліни Френдій / Фото з інстаграму інфлюенсерки

У серпні люди активно готуються до осіннього сезону, звертаючи увагу на модні тренди. Стилісти кажуть, що деякі речі з літнього гардероба залишаться актуальними восени. Трендовими речима буде вбрання білого кольору, анімалістичні деталі, бахрома, гостроносі туфлі та сумки бордового кольору.