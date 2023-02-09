Українська модель Аліна Байкова "послала" Путіна у промовистій сукні: вражаючий вихід

Модель з Кропивницького Аліна Байкова, яка живе і працює в США, з’явилася на вечірці присвяченій Тижню моди у Нью-Йорку в ефектній сукні з надписом "Fuck You Putin".

У Нью-Йорку розпочався Тиждень моди. На вечірку в честь відкриття Аліна Байкова одягнула промовисту сукню з надписом "Fuck You Putin", яка привернула увагу всіх гостей, дизайнерів, моделей та інших знаменитостей.

Читайте також К’яра Ферраньї одягнула "безсоромну" сукню: як вона виглядає та в чому її особливість

Аліна Байкова одягнула жовтий светр-сукню розміру оверсайз з синім надписом від українського бренду Vip Luxury Edition. Модель любить продумувати свій образ до дрібниць, тож одягнула туфлі-човники жовтого кольору з синіми смужками.

Знаменитість доповнила свій вражаючий look білим клатчем з різнокольоровими зірками, зачесала волосся у хвіст та зробила макіяж в улюблених коричневих тонах.

На інстаграм-сторінці українського бренду можна знайти чимало светрів та худі зі схожими висловами.

Аліна Байкова вже не вперше з’являється на світських заходах з українською символікою. Українка зумисне привертає до себе увагу, аби світ не забував, що Україна вже майже рік виборює свою свободу через диктатора Путіна, який цинічно вбиває мирних українців.

Від початку повномасштабного вторгнення Байкова виходила на мітинг у синьожовтому костюмі, зустрічалася з мером Нью-Йорка, аби обговорити важливі питання щодо біженців, які вимушено покинули свої домівки та опинилися в США. Аліна домовилася з трьома компаніями круїзних кораблів за розміщення в них українських біженців у Маямі. На благодійному вечері манекенниця навіть зібрала 300 тисяч гривень для біженців.

Окрім того, Аліна Байкова попри заборону символіки на Каннському кінофестивалі, все одно вийшла з українським прапором в руках. В інстаграм-профілі моделі з Кропивницького можна знайти клондайк симвлічних образів в синьо-жовтих кольорах.