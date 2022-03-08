Актуальний тренд 2022 року: бренд Lanvin поєднав у новій колекції жовті та сині кольори

Французький Модний дім високої моди Lanvin нещодавно презентував свою колекцію. Багато моделей вийшли на подіум в синьо-жовтих речах.

Мода на синьо-жовті кольори щодня зростає, а все тому, що багато зірок, дизайнерів та інфлюенсерів підтримують українців та на знак солідарності приміряють на собі образи в кольорах національного прапора України.

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Інститут кольору Pantone присвятив Україні два кольори, які символізують свободу та дію: вільний синій (freedom blue) та енергійний/спонукаючий до дій жовтий (energising yellow).

Хоча й бум на синьо-жовті кольори започаткований на сумних та плачевних засадах, ці кольори мають всі шанси витіснити колір року Very Perri та стати головними відтінками, які вже активно почали використовувати у своїх колекціях імениті дизайнери.

Креативний директор бренду Lanvin Бруно Сіалеллі кілька днів тому представив свою осінньо-зимову колекцію. Головна ідея заключалася в контрасті кольорів, тож дизайнер скористався модними поєднаннями жовтого та синього, які відсилаються до кольорів державного прапора України.

Модельєр презентував жовтий та синій велюровий костюм, поєднав синю туніку з жовтими штанами, а стилізацію кофти, штанів та шапки у жовтому кольорі довершив синім пальто. Також Бруно Сіалеллі презентує на майбутній сезон синю шубу, яка вдало поєднується з жовтим светром та кюлотами.



Колекція Lanvin у синьо-жовтих кольорах / Фото з WWD



Колекція Lanvin у синьо-жовтих кольорах / Фото з WWD



Колекція Lanvin у синьо-жовтих кольорах / Фото з WWD



Колекція Lanvin у синьо-жовтих кольорах / Фото з WWD



Колекція Lanvin у синьо-жовтих кольорах / Фото з WWD



Колекція Lanvin у синьо-жовтих кольорах / Фото з WWD



Колекція Lanvin у синьо-жовтих кольорах / Фото з WWD