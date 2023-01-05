Трендові шарфи у зимових образах: що обирають відомі інфлюенсери

Шарф – цікавий аксесуар для створення стильних зимових образів. Це один із небагатьох аксесуарів, який не лише захищає від холоду, але й додає аутфіту особливої родзики.

Інфлюенсери обирають шарф під будь-який верхній одяг, пише 24 канал. Модниці поєднують шарф з жакетами, анімалістичними шубами, пальтами і дублянками.

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Останнім часом модниці обирають до своїх образів кольорові шарфи, які здатні урізноманітнити аутфіт. Цієї зими в моді довгі шарфи з бахромою, однотонні яскравих кольорів чи нейтральних – молочні, кремові, білі чи чорні.

Часто у дівчат виникають труднощі щодо шарфа: який саме обрати та як правильно його стилізувати. Кілька простих правил показують на собі модні блогери, які активно застосовують шарф у своїх виходах.

Найпопулярніша стилізація шарфа з одягом – монохромна. Підбирайте шарф до кольору вашого верхнього одягу, жакета чи светра.

Кольорові шарфи вдало розбавляють аутфіт та надають образу особливої родзинки. Ви також можете підбирати шарф в парі з шапкою, втім модниці доводять, що це робити необов’язково. Зараз шарф може зовсім не поєднуватися з шапкою, а навпаки, мати зовсім різні кольори.