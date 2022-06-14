Актуальні прикраси, які ми будемо носити влітку: найкраща добірка

Прикраси завжди чудово доповнюють наші образи та відіграють вирішальну роль у створенні аутфіта. Які аксесуари будуть в моді влітку 2022 року – читайте далі.

Кожного сезону дизайнери презентують не лише нові елементи гардероба та диктують нові тренди на окремі речі, але й створюють прикраси. Цього року аксесуари стали помітнішими та масивнішими.

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Бренди все більше почали робити ставку на ретромотиви, збільшили об’єми, додали геометрії та яскравих кольорів.

Чокери

Чокери, які були популярними кілька років тому – повертаються. Тепер ви можете довершити шию ефектним акцентним аксесуаром з перлин, ланцюгів або різнокольорових намистин.



Актуальні аксесуари на літо / Фото з Elle



Актуальні аксесуари на літо / Фото з Elle



Актуальні аксесуари на літо / Фото з Elle

Ретрокліпси

У 2022 році кліпси у стилі 80-х та 90-х стануть чудовим доповненням як до мінімалістичного образу. Окрім того вони стануть чудовою родзинкою до еклектичного наряду.



Актуальні аксесуари на літо / Фото з Elle

Сережки-кільця

Сережки у вигляді кілець впевнено прориваються у тренди вже кілька сезонів. Цей аксесуар важко назвати мастхевом літа, втім до джинсів з низькою посадкою вони пасуватимуть ідеально.



Актуальні аксесуари на літо / Фото з Elle

Кристали

Стилісти радять у своїх образах зробити сережки з кристалів головною родзинкою завдяки зачісці. Зберіть волосся у хвіст чи пучок, додавши літню річ з відкритими плечами.



Актуальні аксесуари на літо / Фото з Elle

Прозорі сережки

80-ті цього сезону не хочуть нас покидати. Прозорі масивні сережки не лише повернуть вас у ту епоху, але й зроблять цікавішим аутфіт.



Актуальні аксесуари на літо / Фото з Elle

Бахрома

Знаємо, чого чого, а от бахроми ви точно не очікували на сережках. Однак аксесуари прикрашені бахромою – мають особливий шарм. Сережки з бахромою доповнять пляжні образи та літні сукні, а також додадуть особливості штанним костюмам.



Актуальні аксесуари на літо / Фото з Elle