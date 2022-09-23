Найактуальнішим взуттям цієї осені вважаються грубі черевики на шнурівці, які легко поєднуються з будь-яким образом. Цього сезону модниці також обирають взуття на високій платформі, черевики-челсі, ботильйони-шкарпетки та ковбойки.

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Наймодніші черевики та ботильйони осені 2022

Грубі черевики на шнурівці

Черевики в армійському стилі вже кілька сезонів не сходять з моди. Модниці носять їх навіть навесні та влітку, поєднуючи з квітковими чи лляними сукнями. Восени масивні черевики на шнурівках займають одну з провідних позицій у колекціях дизайнерів.



Трендові чоботи на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові чоботи на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові чоботи на осінь 2022 / Фото з Vogue

Платформа

Ні для кого не секрет, що взуття на платформі цього сезону є суперпопулярним. Задали тренд платформі славнозвісні туфлі Versace. Згодом всі дизайнери також створили своє взуття на масивній платформі та підборах, тож справа дійшла і до чобіт.



Трендові чоботи на осінь 2022 / Фото з Vogue

Черевики-челсі

Чимало провідних дизайнерів представили для нового сезону черевики-челсі. Salvatore Ferragamo створив взуття на змійці, а Jil Sander – класичні черевики з металевими носками й невеликими підборами, які чудово підійдуть під штанні чи спідничі костюми.



Трендові чоботи на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові чоботи на осінь 2022 / Фото з Vogue

Ковбойки

Чоботи в ковбойському стилі також вже кілька сезонів не втрачають своєї популярності. Обирайте козаки під джинси, шкіряні штани чи мініспідниці.



Трендові чоботи на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові чоботи на осінь 2022 / Фото з Vogue

Ботильйони-шкарпетки

Цього сезону в моді взуття з м’якими халявами, які щільно облягають ногу. Genny показали лаковані пари у відтінку червоного вина, а Emporio Armani використовували розкішний чорний вініл.



Трендові чоботи на осінь 2022 / Фото з Vogue



Трендові чоботи на осінь 2022 / Фото з Vogue