Меган Фокс змінилась до невпізнання: новий вихід зірки "Трансформерів"

Американська акторка Меган Фокс здивувала прихильників новим образом. Брюнетка змінила колір волосся та перефарбувала його в рожевий.

Меган Фокс разом зі своїм обранцем Колсоном Бейкером прийшла на прем’єру фільму "Life In Pink". 36-річна знаменитість спеціально до прем’єри перефарбувала волосся разом з нареченим, який також біляве волосся зафарбував рожевим кольором.

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У мережі Меган Фокс порівнюють з нещодавнім перевтіленням Кім Кардашян та зазначають, що акторку досить легко сплутати зі світською левицею.

Таку ефектну появу Меган та Колсон вирішили зробити не просто так. Фільм "Life In Pink" – це документальна стрічка про Machine Gun Kelly, яка перекладається як "Життя в рожевому кольорі". Меган Фокс також знялась в кількох епізодах фільму.

На червоній доріжці Меган Фокс з’явилася у рожевій короткій сукні від Nensi Dojaka та рожевих босоніжках із зав’язками на підборах. Акторка розпустила волосся та вклала його у локони. До цілісного образу вона нафарбувала нігті рожевим кольором, а візажисти зробили їй насичений макіяж з акцентом на очі та рожеві губи.

Обранець актриси Колсон Бейкер вже давно вражає публіку своїми незвичними аутфітами, тож цього разу він теж виділився. Machine Gun Kelly одягнув рожевий топ із футуристичного трикотажу, доповнивши його білими штанами та кросівками.

Історія кохання Меган Фокс та Колсона Бейкера

Меган Фокс і Колсон Бейкер з'явилися разом на прем'єрі фільму в статусі нареченої та нареченого. Так, два роки тому одна з найзнаменитіших пар Голлівуду вперше зустрілась на знімальному майданчику під час зйомок трилера "Опівночі у високій траві".

Вони познайомилися, почали дружити, але їхня дружба швидко переросла в роман. Їхні стосунки розвивалися дуже стрімко. У той час Меган Фокс була одружена з Браяном Остіном, втім після того, як у неї з'явилися почуття до Колсона Бейкера, вона швидко розірвала стосунки.

Закохані вперше з'явились на червоній доріжці премії American Music Awards 2020. Ця поява поклала початок їхнім ефектним виходам на світських заходах. А вже на початку 2022 року 31-річний співак освідчився акторці Меган Фокс. Вони заручились у тому самому місці, де закохались одне в одного. Зараз увесь світ чекає на весілля Меган та Колсона, яке, ймовірно, має відбутися влітку на озері Комо.