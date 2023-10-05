Об'ємний бант і пов’язка на голову: як виглядають цікаві аксесуари на осінь

В осінній сезон увійшло чимало цікавих трендових речей, а разом із тим образи варто доповнювати аксесуарами, які додадуть аутфітам цікавої родзинки.

Ще навесні в моду увійшли пов’язки на голову, які продовжують набирати обертів, пише 24 Канал. На Тижнях моди можна було помітити дівчат з красивими об’ємними бантами, а от довершити аутфіт з пов’язкою вам допоможуть сонцезахисні окуляри.

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Бант

Таким стильним аксесуаром можна доповнювати не лише романтичні сукні, але й кежуальні штанні костюми та довгі спідниці максі. Закліплюйте бантом мінімалістичні хвости внизу або вверху. Також такий бант можна зашпилювати з розпущеним волоссям. Надихайтеся модними блогерами для того, щоб у вас вийшов красивий аутфіт.

Пов'язка на голову

У час, коли шапку ще зашвидко одягати, а надворі час від часу бувають пориви вітрів, зверніть увагу на пов’язку, яка захистить ваші вуха від холоду. Втім, пов’язка – це красивий аксесуар, який може стати цікавим доповненням до ваших аутфітів зі шкіряною курткою, бомбером чи тренчем.

Окуляри

Восени окуляри дуже стильно виглядають та довершують будь-який аутфіт. Одягайте класичні чорні окуляри до тренчів та пальт, особливо в монохромних варіантах. Втім, який би ви образ не обрали – цей аксесуар буде доречним в сонячну погоду.