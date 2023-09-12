Головні аксесуари осені: 5 речей, які вам варто придбати

Мінімалізм у стилі 1990-х років разом зі зростанням попиту у стилі Old Money відкривають дорогу аксесуарам, про які світ моди давно забув.

Якщо трендовий одяг на осінь знайшов своє відображення у досить цікавих речах (костюми у смужку, мереживо, приталені жакети), то аксесуарна лінія дивує та захоплює. У цьому сезоні в моді будуть великі сережки, пояси та довгі рукавички.

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Рукавички

В осінньо-зимовому сезоні на подіумах з’явилася елегантність 1950-х років. Моделі виходили у сукнях з рукавичками. Це образ натхненний тим часом. Обирайте на осінь рукавички, які прикрасять ваші сукні на короткий рукав.



Трендові аксесуари на осінь 2023 / Фото Vogue

Пояс

Пояси заполонили колекції осінь-зима 2023/2024. В моді будуть аксесуари у стилі нульових та в стилі мінімалізму. Пояси будуть присутні всюди – на сукнях, жакетах та сорочках. Можете обирати не лише тоненькі ланцюжки, але й пояси, що схожі на корсети.



Трендові аксесуари на осінь 2023 / Фото Vogue

Великі сережки

Від мінімалістичних сережок ми перейшли не лише до більших, а до дуже великих. Не бійтеся одягати цього сезону сережки гігінтських розмірів.



Трендові аксесуари на осінь 2023 / Фото Vogue

Максі сумки

Величезний розмір сумок заполонили осінній сезон. У моді будуть надмірно збільшені версії сумок. Ви можете обирати мінімалістичний дизайн у нейтральних кольорах, але важливо, щоб розмір буде гігантським.



Трендові аксесуари на осінь 2023 / Фото Vogue

Намисто з перлин

Стилем принцеси Діани досі надихаються багато дизайнерів. Саме тому бренди представили намиста з перлин, які так любила принцеса Діана.



Трендові аксесуари на осінь 2023 / Фото Vogue