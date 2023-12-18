Порада астрологів: які аксесуари варто одягнути на Новий рік

Люди вірять, що від того, в якому вбранні зустрінеш Новий рік, так його й проведеш. У це також вірять астрологи, тож розповідають, що саме треба одягнути, щоб отримати прихильність головної тварини року – Зеленого Дерев’яного Дракона.

Попри те, що китайський Новий рік відзначається пізніше, українці все одно хочуть догодити тотемній тварині та одягають відповідне вбрання й аксесуари згідно східному гороскопу.

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Яке вбрання одягати на Новий рік та які кольори обирати ми вже знаємо, адже розповідали вам про це в попередніх матеріалах. Тепер лише залишається подбати про аксесуари, без яких неможливо уявити новорічну ніч.

Астрологи кажуть, що Дракон дуже любить сріблясті та золотисні тони, а також ефектні прикраси та аксесуари, які будуть виділятися та привертати до себе увагу. Аутфіти зі стразами, паєтками та блискітками можете сміливо доповнювати розкішними бантами, ефектними прикрасами та мерехтливою сумкою. Все це повинно задобрити господаря року.

Бант

Астрологи радять доповнювати свої образи великими бантами на волоссі. Втім об’ємні банти можуть бути присутніми на вашому вбранні як елемент декору. Дракон любить бути в центрі уваги, тож і ви своїм образо повинні виділятися з натовпу.

Об’ємні сережки

Для тих, хто хоче залучити у своє життя достаток варто обирати золоті чи сріблясті сережки, що оздоблені камінцями.

Кольє

Не забувайте під час святкування Нового року доповнювати свої сукні та корсети красивим кольє. Важливо лише робити ставку на золото та срібло, яке так любить господар року – Дракон.

Браслети

Новорічна ніч завжди наповнена святковою атмосферою, тож нехай ваш образ буде повністю довершеним завдяки кільком браслетам. Вони повинні бути мінімалістичними, без зайвих деталей.

Сумка з камінцями

Щоб доповнити новорічний аутфіт з сукнею, костюмом чи корсетом, обирайте для себе сумочку "вихідного дня". Вона може бути з блискітками, лелітками чи камінчиками.