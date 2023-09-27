Як виглядають найпопулярніші кросівки 2023 року: вони є в гардеробі у кожної модниці

Кросівки Adidas Samba стали абсолютним хітом 2023 року. Важко знайти знаменитість чи модну інфлюенсерку, яка б не мала пари цих кросівок у своєму гардеробі. Популярність на це взуття росла ще від осені 2022 року. Їх так сильно всі полюбили, що цю модель кросівок можна сміливо вважати найпопулярнішою в цьому році.

Лаконічні кросівки у вінтажному стилі входили у топові позиції найзатребуванішого взуття на весну, літо та осінь 2023 року, пише 24 Канал. Попри чималий вибір взуття, Adidas Samba не втрачають своєї актуальності.

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З різноманітним вбранням їх залюбки носили Кайя Гербер, Белла Хадід, Гейлі Бібер, Кендалл Дженнер, Емілі Ратажковскі та багато інших зірок.

Adidas Samba стали абсолютним хітом, який не сходить з модних радарів вже рік. Стилісти кажуть, що ці кросівки непідвладні часу, їх точно можна віднести до добірки базових кросівок, які не втрачатимуть своєї популярності з часом.

Модель цих кросівок не є нової. Та й створили її першочергово не для моди, а для функціональності. Кросівки Adidas Samba представили у 1950-х роках, коли бренд створював взуття для європейських футболістів з наміром допомогти їм досягти більшого зчеплення на полі завдяки липкій підошві кросівок.

Відродження кросівок відбулося у 90-х роках, коли ними почали довершувати образи скейтери та представники інці в кінці нульових. Та на трендове взуття кросівки зовсім не претендували.

Все змінилося минулого року, коли їх одягнули кілька моделей. Багатьом фешіоністам вони так сподобалися, що всі буквально почали розкуповувати Adidas Samba, а в магазинах за кілька днів був повний sold out.

Як носять наймодніші кросівки 2023 року інстаграм-інфлюенсери – дивіться у нашій добірці.