Кросівки Adidas Campus 00s – модне літнє взуття: добірка ефектних образів

Якщо вам хочеться придбати вінтажні кросівки, а adidas Samba набридли, то можете придивитися до моделі Adidas Campus 00s.

Це взуття було культовим на початку 90-х років. Кросівки поєднують у собі класичний дизайн із сучасними елементами.

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Adidas Originals Campus 00s є ідеальними кросівками для тих, хто цінує якість, комфорт та стиль. Вони підходять для повсякденного використання, спорту або вуличного стилю, додаючи свіжий акцент до вашого гардеробу.

Одним з головних особливостей Adidas Originals Campus 00s є використання високоякісних матеріалів. Верх виготовлений зі шкіри з використанням м’якої замші. Кросівки мають класичну шнурівку, що дозволяє налаштовувати їх під індивідуальні потреби. Комфортна підошва забезпечує амортизацію та підтримку під час ходьби або бігу,

– пишуть в Original Style.

Дизайн Adidas Originals Campus відображає поєднання ретро-стилю та сучасності. Класичний силует кросівок доповнений вишуканими деталями, такими як контрастні акценти, вишитий логотип Adidas на бічній стороні та підошві, а також нашивки на задній частині. Цей дизайн робить кросівки привабливими та стильними для будь-якого образу.

Найчастіше інфлюенсерки обирають кросівки зеленого та чорному кольору, поєднуючи з улюбленим вбранням. Ці кросівки не є вибагливими у стилізації, тож їх можна носити з будь-яким одягом.



Модні образи з кросівками Adidas Campus 00s / Фото з Pinterest



Модні образи з кросівками Adidas Campus 00s / Фото з Pinterest



Модні образи з кросівками Adidas Campus 00s / Фото з Pinterest



Модні образи з кросівками Adidas Campus 00s / Фото з Pinterest



Модні образи з кросівками Adidas Campus 00s / Фото з Pinterest



Модні образи з кросівками Adidas Campus 00s / Фото з Pinterest