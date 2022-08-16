Адель знялася у фотосесії для першого осіннього глянцю Elle: розкішні кадри

Британська співачка Адель знялася для вересневого номера Elle. Виконавиця не лише постала у розкішній фотосесії, але й розповіла в інтерв’ю про жорстокий рік пандемії, провал у кар’єрі, а потім творчому та особистому переродженні, яке зробило її неймовірно щасливою.

Адель виграла 15 премій "Греммі" і завдяки своїй приголомшливій вокальній силі досягнула неймовірної популярності.

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У листопаді минулого року, після шестирічної перерви, Адель випустила свій четвертий студійний альбом "30", який став найбільш продаваним альбомом року в США.

2020 рік для Адель був жорстким. У 2019 році співачка розлучилися з Саймоном Кокекі, втім боролася за почуття ще майже рік. Вона оплакувала кінець своїх стосунків і почувала себе відчайдушно самотньою, у неї були регулярні напади паніки.

На початку року Адель оголосила про скасування концертів у Лас-Вегасі за добу до запланованого початку через те, що половина її команди захворіла на коронавірус. Це дуже сильно увігнало її в депресію.

Поступово вона вибралася з ями. Співачка присвятила себе терапії, пробувала звукові ванни та медитації. Вона почала займатися боксом щодня і виявила, що їй подобається почуватися сильною у своєму тілі. Вона також помирилася зі своїм відчуженим батьком Марком Евансом, який був відсутній більшу частину її життя. Він помер від раку у травні 2021 року. В інтерв’ю Адель сказала, що їхнє примирення її трохи "звільнило".

Та найголовніше, Адель шалено закохалася. "Я ніколи не була такою закоханою. Я одержима ним", - зазначила зірка. Адель та спортивний агент Річ Пол були друзями протягом деякого часу, але їхні стосунки стали романтичними у 2021 році.

Цього року Адель відсвяткувала з Полом день народження, а також покупку сусіднього особняка в Беверлі-Хіллз, який раніше належав Сильвестру Сталлоне.

Для фотосесії у глянці Elle Адель приміряла розкішні аутфіти. Вона позувала у шубі, сукні Fendi та прикрасах від Cartier. Також знаменитість позувала у білосніжному пальто від Celine.

Співачка позувала в особняку у бузковій блузці та синій спідниці, жовтому пальто Loro Piana та червоній сукні. Розкішне волосся співачки стилісти вклали у легкі локони, а візажисти нанесли на обличчя ефектний макіяж з акцентом на очі та пухкі губи.



Адель знялася для глянцю Elle



Адель знялася для глянцю Elle



Адель знялася для глянцю Elle



Адель знялася для глянцю Elle



Адель знялася для глянцю Elle



Адель знялася для глянцю Elle



Адель знялася для глянцю Elle