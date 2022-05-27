93 образи в синьо-жовтих кольорах: німець Франк Вайлд підтримує Україну з першого дня війни

Німецький стиліст та дизайнер Франк Пітер Вайлд активно підтримує Україну з першого дня війни. Модник щодня від 24 лютого робить фото у дзеркалі в одязі синьо-жовтого кольору.

Вже понад три місяці Україну підтримує увесь світ. Синьо-жовті кольори майоріють на червоній доріжці Каннського кінофестивалю, на Тижнях моди відомих брендів, а зірки та інфлюенсери радо стилізують вбрання в кольорах українського прапора.

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Мережею вже шириться інстаграм-профіль німця Франка Пітера Вайлда, який з першого дня війни робить світлини у ліфті на підтримку України. Чоловік вже встиг зробити 93 кадри з прапором України, в синьо-жовтих речах, з соняшником в руках та з рясою священника, на якій написано "Російська церква – вбивці".

Франк Пітер Вайлд є стилістом та художником костюмів. У його творчому доробку – співпраця з акторкою і танцівницею Ромі Гааг, співачкою Ненею, акторкою Хайке Макач, а також створював образи до кліпу німецької співачки Сари Коннор.

З першого дня повномасштабного наступу Росії на територію України, Франк демонстрував українцям свою солідарність.

Варто зазначити, що підписників в інстаграмі Вайлда досить небагато – всього лише 6500. Ще до війни в Україні профіль стиліста мав один напрямок – фото у дзеркалі ліфта, однак раніше – це були лише чудернацькі пози та епатажні образи. Від 24 лютого стиліст Франк Пітер Вайлд публікує образи виключно у синьо-жовтих кольорах.

Українське видання FW-daily поспілкувалося з німцем та дізналося, чому саме чоловік так сильно підтримує український народ.

Україна мусить перемогти

"Чому я вирішив підтримувати Україну? Питання має стояти так: як я можу не підтримувати Україну? Я працюю як міжнародний fashion-стиліст, в першу чергу для фільмів та рекламних відео. Через роботу я подорожував вашою країною, а також Румунією, Болгарією, Польщею, Латвією та іншими країнами Європи. Путінська війна повинна бути зупинена. Україна мусить повернути додому українців, в тому числі з Донбасу та Криму. Путін ненавидить свободу, він прагне стерти вашу ідентичність та гідність. Європа повинна допомогти Україні перемогти", –зазначив Франк Пітер Вайлд.

Чоловік розповів, що ще до початку війни в Україні, він почав допомагати біженцям, які прибули в Берлін.

Свій інстаграм він називає щоденником війни. Він кожного дня публікує образи в синьо-жовтих кольорах на підтримку України та заради привертання уваги до війни.

Я дуже серйозно ставлюся до того, що стосується прав людини. Я достатньо досвідчений, щоб розуміти, за що варто боротися. Україна мусить перемогти, заради усіх нас. Героям Слава!,

– зазначив Франк Пітер Вайлд.