74-річна Мей Маск зачарувала виходом в червоній сукні від українського бренду Gasanova

Мама відомого мільярдера Ілона Маска вражає своїм ефектним виходом в сукні від української дизайнерки Ельвіри Гасанової.

Дієтологиня та модель Мей Маск прийшла у Нью-Йорку на показ фільму "Освідчення". Вона, як завжди, обрала для себе вбрання від українського бренду Gasanova.

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Мей Маск одягнула яскраво-червону сукню на довгий рукав з нової колекції. Свій образ вона доповнила чорними черевиками з червоними шнурівками. Знаменитість зробила ефектну зачіску та довершила look великими сережками-кільцями та насиченим макіяжем з акцентом на червоних губах.



Стильний образ Мей Маск / Фото з інстаграму

Бізнесвумен Мей Маск – справжня модниця. Вона обожнює стильне вбрання, а на підтримку України все частіше з’являється у речах від українських брендів.

Стилістка знаменитості Джулія Перрі щоразу одягає Мей Маск в нові речі від українських дизайнерів. У гардеробі моделі – верхній одяг, сукні, костюми та аксесуари від найвідоміших брендів України.