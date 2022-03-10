73-річна Мей Маск у вишиванці закликала НАТО закрити небо над Україною

Мама засновника Tesla та SpaceX Ілона Маска активно підтримує Україну. Знаменита дієтологиня та письменниця Мей Маск дала інтерв’ю у вишиванці, в якому закликала НАТО закрити небо над Україною.

73-річна матір відомого винахідника та інженера Ілона Маска дуже любить Україну. Жінка завжди з теплом згадує свої поїздки до Києва у 2017 та 2021 роках.

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Учора, 9 березня, відома бізнесвумен дала інтерв’ю про війну в Україні. У розмові Мей Маск також закликала НАТО закрити небо над Україною, аби зберегти життя невинних людей.

Жінка розповіла, що пишається своїми дітьми та тим, як вони допомагають нашій країні. Вона подякувала Ілону Маску за те, що він надав Україні термінали Starlink із супутниковим інтернетом, а її донька Тоска Маск збирає пожертвування для дітей, які постраждали від війни.

Я була у Києві двічі, зустрічала лише добрих, розумних і працьовитих людей. Зараз вони в жаху, бо українські воїни мужньо борються за свою свободу,

– сказала знаменитість.

Письменниця та модель обожнює українські бренди. Лише під час свого приїзду в Україну восени 2021 року, Мей Маск приміряла чимало речей від українських брендів, і продовжує одягати речі від українських дизайнерів досі.

Для інтерв’ю знаменитість одягнула білосніжну вишиванку з вишитими квітами чорними нитками від бренду Edelvika. Бренд одразу подякував Мей Маск за підтримку та зазначив, що це "жінка з великим серцем".



Мей Маск одягнула українську вишиванку / Фото з інстаграму знаменитості