Топ-7 модних спідниць, які мають бути у вашому гардеробі

Цього року в моді безліч варіацій спідниць. Всі вони затребувані і вже широко застосовуються модницями зі всього світу. Серед всіх стильних варіантів важко знайти універсальне рішення та зупинитися на чомусь одному.

Якщо ви слідкуєте за модою, то вже напевно зрозуміли, що цього сезону нам не обійтися без модної спідниці. І якщо минулого року подіум та стрітстайл завойовувала крихітна спідниця у складки від Miu Miu, яку всі носили, то зараз вибір надзвичайно широкий.

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Можна з впевненістю сказати, що спідниця стала найактуальнішою річчю у весняно-літньому сезоні. Щоб правильно оновити свій гардероб на теплу пору – рекомендуємо вам придивитися до найкращих варіантів, які вже стали модними.

Довжина максі

Спідниць довжини максі є чимало, тож вони приємно дивують своєю різноманітністю. Дівчата найчастіше обирають денімову спідницю, шовкову чи тканинну.



Актуальні спідниці на весняно-літній сезон / Фото з Instagram @anna.le.nova

Спідниця карго

Мода на кишені знайшла своє місце не лише на штанах, але й на сумках та спідницях. Ідеально такі спідниці виглядають в парі з майками та сорочками.



Актуальні спідниці на весняно-літній сезон / Фото з Instagram @anna.le.nova

Асиметрична спідниця

Така спідниця не дуже підійде для щоденних виходів, втім для святкових прогулянок – це чудовий варіант. Поєднуйте таку спідницю з блузами, сорочками та водолазкою.



Актуальні спідниці на весняно-літній сезон / Фото з Instagram @anna.le.nova

Спідниця міді/максі

Особливу увагу цього сезону займають саме джинсові спідниці максі, які дівчата поєднують з чоботами, кросівками, балетками і босоніжками.



Актуальні спідниці на весняно-літній сезон / Фото з Instagram @anna.le.nova

Шкіряні

Обирайте серед шкіряних спідниць різні довжини – міні чи міді, а серед кольорів робіть ставку на класичний чорний, коричневий чи яскравий колір, який відсвіжить ваш образ.



Актуальні спідниці на весняно-літній сезон / Фото з Instagram @anna.le.nova

Шовкові, сатинові

Спідниці з шовку та сатину виглядають дуже ніжно та витончено, тож одягаючи їх, ви забезпечите собі жіночний та елегантний look.



Актуальні спідниці на весняно-літній сезон / Фото з Instagram @anna.le.nova

Спідниці в складку

З такою спідницею можна створити чимало кежуальних образів. Стилізуйте річ з лоферами, черевиками, куртками-шкірянками та бомберами.



Актуальні спідниці на весняно-літній сезон / Фото з Instagram @anna.le.nova