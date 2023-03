7 модних образів на весну, які легко повторити: стильна добірка

Нарешті ми дочекалися довгоомріяної весни, день стає довшим, а погода з кожним днем все більше тішить сонцем і теплом, тож час приміряти вбрання, яке підходить для демісезонного періоду.

В інстаграм-мережі можна знайти чимало стильних образів від відомих зірок стрітстайлу, знаменитостей чи світових модниць, втім цього разу ми скористалися вже готовими формулами, які вам доведеться лише повторити.

Будь-який гардероб – на весняний, літній чи навіть осінній образ, насамперед повинен складатися з бази. Якщо у вас є всі необхідні речі, то ви з легкістю можете скласти багато комбінацій, які відрізнятимуться між собою та виглядатимуть особливо.

Серед верхнього одягу варто мати класичне чорне пальто, кремове чи коричневе, яке ви одягнете у березні та квітні. Якщо погода буде досить сонячною та безвітряною, то у хід може піти легенький тренч. Не забувайте про шкіряну куртку та бомбер, який цьогоріч став дуже популярним.

Базу будь-яких ваших образів складатимуть джинси, тому варто зробити акцент на блакитних моделях, які підходять і під чоботи на підборах, і під кросівки.

На початку весни вам не обійтися без чоботів, втім білі кросівки, кеди, мюлі чи балетки – ваше незмінне взуття, яке допоможе формувати цікаві аутфіти.

Нижче ми показуємо готові образи, які можна легко повторити. Головне мати у шафі кілька базових гольфів, модний светр у смужку, сорочку та жакет.



Стильні образи на весну / Фото з Instagram What To Wear For



