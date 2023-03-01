Збираємо гардероб на березень: 7 модних образів від інфлюенсерів

Розпочалася весна, а це означає, що ми можемо витягнути з шафи улюблені пальта, тренчі та куртки, і створити цікаві весняні образи. Що пропонують носити у березні провідні it-girls – дивіться далі.

Весна – це період першого тепла, збільшення сонячних днів та значного різноманіття образів, пише 24 канал.

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Якщо ви вже маєте базові речі, з яких формуються перші весняні аутфіти, то радимо вам надихнутися стильними образами інфлюенсерів, які на своїх прикладах показують ефектні модні виходи.

Чорне пальто з шкіряними штанами

Шкіряні штани не втрачають своєї актуальності та досить ефектно виглядають з білим верхом. Довершуйте look чорним пальто та взуттям на підборах. Не забувайте про стильну зачіску з крабиком та сонцезахисні окуляри, які додадуть вашому образу цікавої родзинки.

Тренч зі спідницею максі довжини

Довгі спідниці просто підкорюють гардероби всіх модних дівчат. Доповнюйте такий виріб тренчем класичного крою з додаванням мінімалістичної сумки у класичному стилі.

Шкірянка і білі штани

Поєднуйте цієї весни шкіряну куртку разом з білими штанами палаццо та кросівками Adidas Samba.

Довге пальто і спортивні кросівки

Пальта довжини максі також залишаються актуальними. Якщо хочете створити модний образ, доповнюйте аутфіт широкими штанами та кросівки зі спортивної естетики.

Спортивний костюм і кеди

Для комфортної прогулянки обирайте спортивний костюм. Поєднуйте його з кедами та легкою весняною курткою. Задля стильного образу, інфлюенсерка одягнула кеди того ж кольору, що й спортивний костюм, а сумку підібрала під бірюзовий колір куртки та окулярів.

Картате пальто і шапка

Пальто в клітинку також не сходило з модних радарів, тож можете сміливо поєднувати його з кросівками та задля створення модного образу – доповніть look чорною класичною шапкою біні.

Бомбер та чорні штани

Бомбер в новому сезоні буде надзвичайно популярним, тож не опустіть можливість додати цю річ до свого гардероба. Поєднуйте бомбер з білим верхом та чорним низом.