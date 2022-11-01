7 стильних образів на кожен день від світових інфлюенсерів: цікаві аутфіти

Осінню буває дещо складно обрати собі образи кожного дня, оскільки погода часто мінлива, тож найчастіше ми обираємо класичну стилізацію, що складається зі светра та джинсів. Втім навіть восени можна урізноманітнити свій гардероб. Завдяки яким речам створити стильні образи – читайте далі.

Стильні інфлюенсери – це не просто новомодний англіцизм, а конкретний інструмент брендів, чи окремих елементів гардеробу в боротьбі за популярність, пише 24 канал.

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Саме тому модниці найчастіше черпають натхнення для створення своїх аутфітів у провідних it-girl.

Модні зірки інстаграму вже давно стали агентами та популяризаторами впливу. Ті речі, які вони приміряють на собі, за деякий час хочуть приміряти більшість модниць.

Дивитись на стильних зірок інстаграму набагато простіше, ніж зайти в магазин з цілою купою речей на полицях, які ви не знаєте, і з цього самостійно складати образ.

Що вже активно одягають фешіоністи та пропагують у своїх профілях – дивіться у добірці та обирайте для себе образи для буденних чи святкових виходів.

Обирайте для прогулянки світло-сірий светр з молочними штанами та доповнюйте образ чорними кросівками, курткою-шкірянкою та сумкою.

Металік дуже популярний цього сезону. Дизайнери запропонували безліч взуття в такому відтінку, втім радимо зробити вам ставку на шорти або спідницю, а чоботи і блузу підібрати у чорному кольорі. Виглядає такий образ надзвичайно стильно.

Чорно-білу класику з білого лонгсліву та чорних штанів довершуйте тренчкотом та білими кросівками.

Трикотажна сукня з горловиною кольору camal в поєднанні з дублянкою – найкращий варіант для буденної прогулянки чи вихідного дня.

Штани палаццо в парі зі светром та чоботами козаками або замшевим світлим взуттям довершуйте довгим пальтом та сумкою йому під колір.

Восени особливо актуальними є трикотажні костюми, що складаються з широких штанів та светра з горловиною. Доповнюйте такий образ лаконічним пальтом.

Світшот з мішкуватими джинсами та кросівками стилізуйте модною коричневою дублянкою та бейсболкою. Такий look ідеально підійде для прогулянки містом.