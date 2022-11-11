Верхній одяг, який ніколи не вийде з моди: 7 стильних елементів гардероба

Тренди на одяг часто змінюються, однак класика ніколи не виходить з моди. Щоб мати стильний вигляд, варто мати у своєму гардеробі кілька речей з верхнього одягу, який завжди буде актуальним.

Верхній одяг в класичному стилі, який завжди є затребуваним та не втрачає своєї популярності в холодну пору року має кілька спільних факторів - лаконічний дизайн, натуральні фактури, вільний крій і мінімальна кількість фурнітури.

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Тренч

Тренчкот є позачасовою класикою, яка ідеально підходить на початку осені та наприкінці весни – в демісезонний період. Бежевий тренч у стилі Burberry з відкладним коміром, широкими лацканами, поясом та вільним кроєм завжди залишатиметься в моді.

Шкіряна куртка

Куртка у байкерському стилі завжди додає особливого шику та зухвалості. Ідеальна косуха, яка завжди буде в моді, має бути розміру оверсайз, з масивними деталями, з широкими лацканами і ременем.

Джинсова куртка

Універсальна джинсова куртка завжди буде в моді. Головне обирати модель оверсайз блакитного кольору, яка вдало буде поєднуватися з вашими джинсами. Про вкорочені куртки та фасони з дирками та потертостями варто забути, адже вони можуть вийти з моди, а класична куртка з деніму без зайвих деталей завжди буде актуальною.

Пальто

Ще жодна осінь не обходилася без теплого, кашемірового пальта. Завдяки своїй довжині пальто добре зігріває в холодну пору, а також слугує чудовим верхнім одягом, який пасує під сукні та спідниці з чоботами на підборах.

Пуховик

Об’ємний пуховик – невід’ємний верхній одяг на кінець осені, коли погода вже досить холодна, а подекуди в листопаді може випасти й сніг. Зараз пуховики стали не лише необхідним елементом гардероба, але й дуже стильною річчю. Їх носять з джинсами, шкіряними штанами, поєднуючи з модними уггами, дутиками чи черевиками на масивній платформі.

Шуба

З моди ніколи не вийде шуба, однак зараз всі сприймають добре цей верхній одяг, якщо він зроблений виключно зі штучного хутра. Шуби з натурального хутра – це не лише антитренд, але й моветон, тому не забувайте, що в такій шубі ви будете виглядати абсолютно непривабливо.

Дублянка

Цей верхній одяг не лише лише залишається актуальним крізь роки, але й є суперпопулярним в цьому сезоні. Дублянки з короткими уггами – хіт осені та зими, тож обов’язково зверніть увагу на таку стилізацію.