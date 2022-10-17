7 неймовірно стильних образів для дощового дня: добірка осінніх фото

Осінь багата на дощові дні. Часто в такі пасмурні дні нам важко вибрати стильний образ, оскільки перш за все хочеться виглядати стильно, навіть в холодну пору року. Пропонуємо вашій увазі 7 стильних образів, якими ви можете надихнутися для створення цікавих аутфітів у дощову погоду.

Бабине літо триватиме не довго, а після нього розпощинається по-справжньому осіння погода з вітром, дощем та пасмурною погодою. Навіть затяті модниці в такі дні обирають комфортне вбрання, однак, якщо ви маєте настрій прогулятися з подругою містом в дощ з парасолькою, радимо вам придивитися до цікавих образів від відомих інфлюенсерок.

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Шкіряний тренч з джинсами та лонгслівом

Шкіряний тренч не втрачає популярності цієї осені. Шкіряні речі чудово підходять саме для дощових днів, ніж тканинний верхній одяг. Щоб створити стильний образ, одягніть базові блакитні джинси та улюблений лонгслів – класичного чи яскравого кольору. Образ доповніть кросівками або чобітьми.

Пальто з шортами та високими чобітьми

Якщо ви хочете створити стильний образ, не бійтеся одягати шорти в холодну пору року. Тепле пальто не дасть вам змерзнути. Комбінуйте такий аутфіт з високими чобітьми.

Пальто з лосинами та кросівками

У дощові дні можна виглядати просто та водночас стильно. Одягніть улюблені лосини з кросівками, світшот та зверху приміряйте пальто. Досить часто в таких аутфітах можна помітити зірок стрітстайлу. Найчастіше у лосинах з кросівками в будь-яку пору року з’являється Кендалл Дженнер та Гейлі Бібер.

Тренч з трикотажною сукнею

Дівчата люблять сукні незалежно від пори року. Восени сміливо одягайте трикотажну сукню та поєднуйте її з тренчем класичних кольорів. Образ вдало довершать жокейські чоботи.

Тренч зі шкіряними штанами

Шкіряні штани самі по собі виглядаю дуже ефектно, а в парі з тренчем ви зможете створити стильний образ. Взуття обирайте на ваш смак – від ковбойських чобіт до лакованих на підборах чи класичних чобіт на плоскій підошві.

Яскраве пальто зі спортивним костюмом

Такий варінт підходить для лінивих або дуже зайнятих дівчат. Одягніть свій спортивний костюм, кросівки та яскраве пальто. Якщо яскравого немає – оберіть те, що є. Поєднання пальта і спортивних костюмів вже довгий період тримається в трендах.

Тренч з високими чобітьми

Поєднання тренчу з високими чобітьми ефектно виглядає в яскравих та монохромних кольорах. Такий образ досить простий та водночас має дорогий вигляд.