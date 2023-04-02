Які кросівки носити з джинсами: 6 найкращих поєднань
Джерело:Who What Wear
Кросівки та джинси – найпопулярніша стилізація. Втім навіть такі прості образи ми любимо підгледіти та надихнутися цікавими аутфітами від світових модниць. З якими кросівками носити джинси цієї весни – читайте далі.
Джинси та кросівки дуже гарно дивляться в парі, тому саме таке комфортне поєднання ми обираємо найчастіше. Fashion-експерти визначили, що кожна пара кросівок по-різному підходить до різних фасонів джинсів.
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До прикладу, широкі та мішкуваті джинси не дуже добре поєднуються з масивними кросівками.
Високі кеди
Вкорочена штанина джинсів ідеально поєднується з кедами, оскільки заповнює оголену частину ноги верхом кедів. Така стилізація ідеально підходить на початок весни, коли важливо, аби вам не було холодно в ноги.
Білі кеди
Вкорочена щиколотка кросівок та злегка завужений фасон джинсів – базова стилізація, яка знайома кожній дівчині.
Кросівки для бігу
Для таких кросівок обирайте джинси з високою талією. Не бійтеся до таких кросівок обирати сорочки. Можете навіть створювати багатошарові комбінації.
Яскраві кольори
Тріада найпопулярніших джинсів – синіх, блакитних та чорних, чудово поєднується з кольоровими кросівками.
Трендові кросівки
Кросівки New Balance 550 все ще продовжують домінувати серед всіх інших актуальних кросівок. Носіть їх з джинсами прямого крою.
Чорні тони
Кросівки чорного кольору бездоганно поєднуються з синіми чи блакитними джинсами. Для вдалого контрасту обирайте білий колір, який гарно поєднається з чорними кросівками.