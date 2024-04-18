Не відведуть з вас погляду: 5 відтінків, які допоможуть справити гарне враження на чоловіків

Більшість жінок під час побачень або зустрічей з чоловіками хочуть справити на них гарне враження. У цьому частково допоможе правильно підібраний образ, зокрема і його кольорова гама.

Кольори здатні впливати на психіку людини та їхнє сприйняття тої чи іншої ситуації. Fashion 24 розповість, якого забарвлення подобається жіночий одяг чоловікам найбільше.

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Чорний

Найуніверсальніший колір з цього списку, який може надати елегантності образу. Також чорний дуже практичний, і ви точно знайдете речі цього кольору у себе в гардеробі. До того ж чорний завжди залишається в тренді. Окрім цього, чорний колір будує та підкреслює переваги жіночої фігури. Приємним бонусом є його ідеальне поєднання майже з усіма кольорами.



Чорний колір це про елегантність / Фото з інстаграму FASHIONINSTA

Зелений

У середньовічній Європі жінки полюбляли носити зелений одяг, бо він символізував достаток. Цей колір натхненний природою та представлений у багатьох світлих і темних відтінках. До того ж він свіжий, яскравий і може поєднуватися з багатьма іншими кольорами. Вибір зеленого одягу може вказувати на індивідуальний стиль, що теж приваблюватиме чоловіків.



Зелений колір відображає свіжість / Фото з інстаграму FASHIONINSTA

Синій

Цей колір підкреслить надійність, впевненість і стабільність. Синій символізує вічність, постійність і вірність. Водночас він може підкреслити вишуканість жінки та її ніжність. Цей колір відображає стабільність та чесність, які приваблюють чоловіків. Також синій асоціюється з розумом та незалежністю.



Синій колір приваблює чоловіків / Фото з інстаграму FASHIONINSTA

Червоний

Червоний асоціюється з теплом, пристрастю та енергією. Він може надати образу жінки чуттєвості та бадьорості. Водночас червоний це про сексуальність та динамічність, що теж приваблюватиме погляди чоловіків. Цей колір викликає асоціації з успіхом, незалежністю та самостійністю.



Червоний колір символізує пристрасть / Фото з інстаграму FASHIONINSTA

Пастельні

Пастельні тони асоціюються з молодістю, чистотою та жіночністю. Такі кольори часто викликають відчуття спокою і безтурботності. Водночас вони ніжні й можуть створити атмосферу розслабленості й умиротворення. До того ж пастельні кольори легко комбінуються з іншими і легко стануть у нагоді під час підбору вишуканого образу.



Пастельні кольори асоціюються з жіночністю / Фото з інстаграму FASHIONINSTA

Не бійтеся експериментувати. Будь-яка комбінація цих кольорів зробить ваш майбутній образ неперевершеним.