Готуємося до весни: 5 цікавих способів носити світле пальто у березні

Пальто – базова річ в гардеробі, яка не втрачає своєї популярності впродовж багатьох років. З десятиріччя в десятиріччя пальто доводить свою універсальність та практичність.

Світле молочне чи біле пальто ідеально підходить для весняної пори, коли сонце надворі починає яскравіше світити. Тому радимо вам придивитися до цікавих стилізацій зі світлим пальтом, яке ви почнете носити вже навесні.

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Total look у світлих тонах

Створити образ в одному тоні – найкраще та найпростіше рішення, яке не вимагає великих вмінь. Тим паче монохромний образ світлого кольори завжди виглядає дорого та елегантно.



Модні образи зі світлим пальто на весну / Фото з Elle

Зі штанним костюмом

Штанний костюм завжди гарно поєднується із пальтом. Таку стилізацію ви можете застосувати не лише для офісу, але й для прогулянок з друзями чи побачення. Щодо костюма, то він не обов’язково повинен бути світлих тонів. Ви залюбки можете обирати інші кольори – яскраві чи нейтральні.



Модні образи зі світлим пальто на весну / Фото з Elle

Зі штанами карго

Штани карго в новому сезоні різко вриватимуться в тренди, тож ви точно будее бачити чимало цих виробів на знаменитостях чи стрітстайл-зірках. Поєднуйте ці штани з пальтом задля того, аби розбавити образи з базовими джинсами чи штанами.



Модні образи зі світлим пальто на весну / Фото з Elle

З широким поясом

Структурувати образ та зробити його більш графічним вам допоможе широкий пояс на пальто.



Модні образи зі світлим пальто на весну / Фото з Elle

З чорним вбранням

Чорний та білий – вічна класика, яка ніколи не вийде з моди, тому можете сміливо поєднувати ці два кольори, аби отримати стильний та цікавий образ.



Модні образи зі світлим пальто на весну / Фото з Elle