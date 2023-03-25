З жакетом, курткою та білою футболкою: 5 модних образів з довгою спідницею

Якщо у 2022 році на подіумі головувала довжина міні, то вже цього року в моду увірвалася довжина максі, яка займає головну позицію серед трендів.

Дизайнери радять у весняно-літній сезон зосереджувати свою увагу на максіспідницях, які натхненні естетикою 1990-х років. Модниці підхопили цей тренд та зробили довгу спідницю своїм фаворитом.

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Зараз популярність здебільшого здобули джинсові спідниці, втім зірки стрітстайлу також одягають напівпрозорі моделі, спідниці-колони та спідниці зі складками. Також актуальними є спідниці з розрізами, А-силуету та шовку. З чим носити довгі спідниці цього сезону – дивіться далі.

З байкерською курткою

Поєднання байкерської куртки з денімовою спідницею – модна стилізація, яка не вимагає багато зусиль. Шведка Ельза Госк приміряє вінтажну шкірянку в парі з чорною водолазкою, білою спідницею та елегантною сумкою з туфлями на підборах.



Цікаві образи носіння спідниці / Фото з Vogue

Total denim

Денім – найтрендовіший матеріал сезону, тож чим більше його буде, тим краще. Навіть для повсякденного виходу обирайте комбінацію джинсової куртки зі спідницею, не боячись довершити образ денімовою сумкою.



Цікаві образи носіння спідниці / Фото з Vogue

З білою футболкою

Біла футболка – універсальний предмет гардероба, який можна поєднувати з будь-чим. Одягаючи її зі спідницею – заправте у середину, щоб окреслити лінію талії та візуально подовжити силует.



Цікаві образи носіння спідниці / Фото з Vogue

З жакетом

Довга спідниця з жакетом виглядає дещо строго, втім дуже ефектно. Це ідеальний аутфіт для ділової зустрічі.



Цікаві образи носіння спідниці / Фото з Vogue

З пікатними деталями

Найсміливіша італійська інфлюенсерка К’яра Ферраньї, яка не боїться оголювати на публіці свої груди – одягнула прозору трикотажну майку разом зі спідницею та масивними черевиками, створивши брутальний образ.



Цікаві образи носіння спідниці / Фото з Vogue