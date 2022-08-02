5 речей зеленого кольору на літо, як у Ельзи Госк: яскрава добірка

Більшість дівчат вже в серпні починають готуватися до осіннього сезону та не акцентують свою увагу на літніх речах так, як раніше. Однак серпень – це ще один місяць літа, хоч і останній, який дає можливість приміряти легкі вироби в яскравих кольорах.

Шведська модель Ельза Госк – затята модниця, зазначає 24 канал. Молода матуся встигає не лише виховувати однорічну донечку, але й створювати цікаві образи, які хотіла б повторити кожна дівчина.

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Нещодавно манекенниця опублікувала стильне фото, на якому вона позувала у неймовірних відтінках зеленого – фісташковому топі та салатовій спідниці. Такий total look ідеально підходить для сонячної літньої погоди.

На прикладі стильних інфлюенсерок Fashion 24 зібрав кілька вдалих насичених зелених та лаймових речей, які чудово впишуться у ваш літній гардероб.

Шорти

Стилістка з Чехії приміряла на відпочинку салатові шорти. Вона поєднала їх з чорним купальником та хустиною, додавши цікаву деталь – сріблясту сумочку та зелене яблуко. Зверху ви можете сміливо додавати фісташковий топ чи футболку у розмірі оверсайз для створення ефектного образу.

Сумка

Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне добре розуміється на колорблокінгу. Вона обожнює яскраві кольори, тож завжди вдало демонструє стилізацію вбрання на собі. Цього разу знаменитість вирішила розбавити чорний строгий образ, що складався з сукні та босоніжок – ніжною лаймовою сумкою невеликого розміру.

Купальник

Текстурний купальник всіх відтінків зеленого – чудова альтернатива на літо. Відомі інфлюенсери обирають цього літа на відпочинок найяскравіші купальні костюми – від фуксії до оранжевого.

Сукня

Жодне літо не обходиться без легкої та стильної сукні, яка підійде не лише під підбори, але й під кросівки чи в’єтнамки. В останній місяць літа обирайте для прогулянок довгу салатову сукню на бретельках, яка підійде як для пляжного, так і для міського відпочинку.

Топ на один рукав

Серпень зранку та ввечері вже стає доволі прохолодним, тож якщо ви маєте справи в цю пору – такий топ від українського бренду Coosh вам обов’язково знадобиться.