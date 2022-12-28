5 ідеальних речей, без яких вам не обійтися цієї зими: стильна добірка

Кожна дівчина хоче стильно та ефектно виглядати навіть в холодну пору року. Та погодні умови часто змушують нас задуматися про речі, в яких ми не замерзнемо. Цього року модно можна виглядати в речах, які точно зігріють вас у морозяний день.

Підкреслити свій стиль трендовими елементами гардероба в зимову пору року та підібрати одяг, у якому вам не буде холодно, інколи буває доволі складним завданням, пише 24 канал.

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Fashion 24 зібрав 5 найпопулярніших речей цієї зими, які допоможуть вам визначитися з тим, що саме вам потрібно мати цього сезону.

Капсула одягу на холодний період

Шапка біні

Однотонна шапка біні стане вашою чарівною паличкою та допоможе виглядати стильно та модно. Чорна шапка ідеально доповнить ваш яскравий верхній одяг, а от кольоровий головний убір додасть родзинки пуховикам та шубам класичних кольорів.

Шкіряні штани

Штани з екошкіри цього сезону завоювали нову популярність. Ймовірно, їх можна заносити до базових речей гардероба, оскільки ми носимо їх не лише влітку, але й в холодну пору року. Звертайте лише увагу на штани, які утеплені флісом.

Угги

Короткі угги дуже стрімко увірвалися в тренди та не здають своїх позицій. Ще восени інфлюенсери почали носити це модне взуття, яке взимку стало ще популярнішим. Приміряйте їх до трикотажних штанів, джинсів, шкіряних штанів чи утеплених лосин.

Дублянка

Цей верхній одяг взимку став справжньою перлиною жіночого гардероба. Кожна модниця має дублянку-авіатор в чорному чи коричневому кольорі. Вміле комбінування речей дає нам можливість створювати необхідні образи та свій неповторний стиль. Власники дублянок можуть створити необмежену кількість цікавих образів.

Утеплені лосини

Важливо, щоб в холодну пору року ви обрали для себе утеплені лосини. Це дуже важливо, щоб ви себе почували зручно та комфортно. Лосини мають чудову властивість виділяти ноги та робити їх візуально стрункішими. Це досить зручна річ, яка поєднується з будь-яким верхнім одягом.