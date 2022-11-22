Для теплої прогулянки: 5 речей, які вам знадобляться цієї зими

Хоч і зима офіційно ще не вступила у свої права, втім осінні речі ми вже впевнено відклали та активно одягаємо пуховики, дублянки та шуби. З яким вбранням ми будемо нерозлучні взимку – читайте далі.

З приходом холодних днів, всім нам важливо подбати в першу чергу за комфортний одяг, пише 24 канал. Інфлюенсери вже давно довели, що стильно виглядати можна і взимку. Зараз є чимало стильного верхнього одягу, вбрання, взуття та аксесуарів, які дозволять мати чудовий вигляд навіть в мінусову температуру.

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Наші гардероби взимку попопвнюються стильними речами – дублянками, шубами, теплими светрами, уггами та шапками. Це вбрання стало не лише базою на зимовий період, але й головними трендами сезону, без яких нам не обійтися цієї зими.

Секрет стильного образу взимку полягає в тому, що він складається з речей, які точно є у вашому гардеробі. Вам треба лише навчитися вміло міксувати це вбрання між собою, аби створити стильний та цікавий образ.

Fashion 24 виділив 5 головних речей, які знадобляться вам цієї зими для теплої прогулянки та комфорту.

Дублянка

Дублянка завжди була в тренді, але цього сезону вона суперпопулярна. Знаменитості почали носити цей верхній одяг ще восени, а взимку нам без дублянки-авіатора точно не обійтися. Магазини мають у своєму асортименті величезний вибір фасонів та моделей, тож вибрати вам буде з чого. З цим позачасовим верхнім одягом ви можете створити безліч цікавих аутфітів.

Шуба

Шуба – це красивий елемент гардероба на зиму, який допоможе урізноманітнити ваші виходи. Окрім того, шуба чудово поєднується з класичним вбранням та чоботами на підборах. Ви можете знайти великий вибір шуб на зиму у найрізноманітніших фасонах та кольорах.

Якщо хочете додати до свого образу цікавинки – обирайте яскраві шуби, якщо ж вами подобається класика – робіть ставку на коричневий чи молочний колір.

Теплий светр

Теплий светр – must have на зимовий сезон у вашому гардеробі. Придбайте кілька базових та яскравих светрів, якими зможете розбавляти свої аутфіти. За допомогою теплого светра ви створите цікаві образи не лише з базовими джинсами, але й зі штанами палаццо чи навіть спідницею.

Угги

Цього року усі світові інфлюенсери просто закохані в короткі коричневі угги. В мережі є вже чимало стильних образів, якими ви можете надихатися для створення власних аутфітів. Короткі угги ідеально пасують до дублянок, шуб та пуховиків. Вони вдало поєднуються з лосинами та джинсами.

Шапка

Взимку неможливо обійтися без головного убора, особливо, без шапки. Саме тому радимо вам придбати один з головних елементів гардероба на холодну пору, яким ви будете доповнювати свої образи. Окрім захисту від снігу та вітру, шапки ще є цікавим доповненням до наших образів, допомагаючи нам проявити індивідуальність.