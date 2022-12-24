5 прикрас принцеси Діани, які одягала Меган Маркл: вражаюча добірка

Меган Маркл часто з’являлася у прикрасах своєї покійної свекрухи принцеси Діани. У неї було кілька улюблених виробах, в яких вона могла з’являтися кілька разів.

Коли принц Гаррі створював обручку для майбутньої дружини, він додав до неї два діаманти з особистої колекції своєї матері, а також більший діамант із Ботсвани.

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Відтоді Меган Маркл одягала прикраси, які раніше належали Діані, включно зі сліпучою каблучкою з аквамарином від Asprey, яку вона носила на своєму весіллі. Які ювелірні вироби з колекції Леді Ді найбільше вподобала собі Меган Маркл – читайте далі.

Каблучка Asprey з аквамарином

Вперше цю каблучку з аквамарином Меган Маркл одягнула на весілля у травні 2018 року, через рік вона одягнула ювелірний виріб під час візиту до Тонги. А от нещодавно вона приміряла її у Нью-Йорку. Виріб Asprey виготовили на замовлення принцеси Діани у 1996 році.



Прикраси принцеси Діани, які носил Меган Маркл / Фото з Vogue

Діамантовий тенісний браслет Cartier

Діамантовий браслет дуже любила носити принцеса Діана. Вона в ньому неодноразово з’являлася. Вперше в ньому Меган Маркл з’явилася у 2018 році на Фіджі. Вона приміряла його ще кілька разів у 2019 році та 2021 році у Нью-Йорку.



Прикраси принцеси Діани, які носил Меган Маркл / Фото з Vogue

Годинник Cartier Tank Française

Меган Маркл також носить золотий годинник Cartier Tank Française з колекції принцеси Діани. Уперше вона одягнула його у 2020 році, а цього року її помітили з цим годинником у Дюссельдорфі.

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Прикраси принцеси Діани, які носил Меган Маркл / Фото з Vogue

Сережки у формі метеликів

Меган Маркл дебютувала із сережками-метеликами Діани в перший день свого туру по Австралії у 2018 році, коли було оголошено, що вона вагітна сином Арчі. Золоті сережки з діамантами вперше побачили на Діані під час візиту до Британської Колумбії в 1986 році в поєднанні із золотим намистом у формі метелика.



Прикраси принцеси Діани, які носил Меган Маркл / Фото з Vogue

Браслет із золота та дорогоцінного каміння

Меган Маркл одягнула сережки-метелики разом із золотим браслетом-манжетом, який належав принцесі Діані. Меган вибирала цю прикрасу ще кілька разів, зокрема на прем’єру Cirque du Soleil у 2019 році та на NAACP Image Awards у Каліфорнії у 2022 році.



Прикраси принцеси Діани, які носил Меган Маркл / Фото з Vogue