5 пар літнього взуття, яке ніколи не вийде з моди: актуальна добірка

Українки цього року слідкують зовсім не за модою. Саме тому у матеріалі розповідаємо вам про літнє взуття, яке ніколи не вийде з моди.

Найчастіше в теплу пору року ми обираємо відкрите взуття, в якому нам буде комфортно.

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Чимало українських брендів не лише відновили роботу та презентують нові колекції, але й допомагають нашим військовим. Обираючи для себе взуття, ви автоматично можете допомогти ЗСУ.

Влітку радимо вам звертати увагу на взуття з плоскою підошвою. Вони не лише зручні, але й досить актуальні влітку. Також придивіться до сандалів на низькій підошві, без яких важко обійтися влітку.

В’єтнамки

В’єтнамки вже давно перестали бути виключно пляжним взуттям. Тепер все частіше це взуття довершує міські образи. В’єтнамки на підборах підходять до штанних костюмів, суконь та спідниць. На плоскій підошві в’єтнамки чудово поєднуються з класичними джинсами чи шортами.



Літнє взуття, яке не виходить з моди / Фото з інстаграму

Шльопанці

Шльопанці також не втрачають своєї актуальності. Модним досі залишається взуття з ремінцями, яке називають біркенштоками. Обирайте моделі класичних кольорів, які зможете поєднати з будь-яким вбранням.



Літнє взуття, яке не виходить з моди / Фото з інстаграму

Босоніжки на зав’язках

Якщо ви шукаєте класичне взуття з романтичними нотками, то обирайте босоніжки на зав’язках. Прихильниці мінімалістичних образів можуть обрати вироби в чорному та білому кольорі, які обгортають щиколотки. Також красиво виглядають яскраве взуття на ремінцях, яке можна обв’язати навколо ноги кілька разів.



Літнє взуття, яке не виходить з моди / Фото з інстаграму

Босоніжки на підборах

Босоніжки – ідеальне літнє взуття, яке вдало доповнить вам буденний чи святковий образ. Досі залишаються актуальними моделі з квадратним носком.



Літнє взуття, яке не виходить з моди / Фото з інстаграму

Балетки

Обирайте цього літа балетки з гострим або квадратним носком. Серед різноманітних фасонів ви знайдете стильні стьобані вироби, або звичайні шкіряні моделі. Балетки досі залишаються в моді і не здають своїх позицій. Балетки стали популярними у 1950-х завдяки іконі стилю Одрі Гепберн. Знаменитість носила їх з чорною водолазкою, штанами та елегантними вечірніми сукнями.



Літнє взуття, яке не виходить з моди / Фото з інстаграму