5 бездоганних сумок, які мають бути в гардеробі кожної дівчини

Сумка є важливим аксесуаром в гардеробі кожної дівчини. За її допомогою можна скласти чимало стильних образів та додати потрібні акценти. Пропонуємо вам переглянути 5 найактуальніших сумок, які підійдуть на будь-який сезон.

Обрані сумки поєднуються зі всім – від штанних костюмів до елегантних сумок, від шкіряних курток до шерстяних пальт.

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Сумка-тоут

Ця сумка є позачасовим трендом для міських буднів. Завдяки своїй місткості та лаконічному дизайну сумки-тоути вдало доповнюють будь-який щоденний гардероб. На осінь обирайте класичні тоути строгої форми нейтральних відтінків або зробіть ставку на цікаві фактури, відтінки та форми.



Стильні сумки, які не виходять з моди / Фото з Vogue



Стильні сумки, які не виходять з моди / Фото з Vogue

Сумка-хобо

Хобо є найбажанішим аксесуаром осені. Вона має коротку ручку та м’який силует півмісяця. Ця сумка повернулася до нас з нульових та досі прикрашає колекції відомих брендів. На осінь чудово пасуватимуть сумки карамельного кольору або класичного чорного.



Стильні сумки, які не виходять з моди / Фото з Vogue



Стильні сумки, які не виходять з моди / Фото з Vogue

Класичний дизайн

Обираючи свою універсальну сумку на всі випадки життя, зверніть увагу на колір, форму та фурнітуру. Колір сумки має бути базовим, щоб вона добре поєднувалася з верхнім одягом та кольоровою гамою осіннього гардероба. Форма має бути класичною, а фурнітура не надто яскравою, щоб не привертати до себе увагу. Якщо ви оберете сумку за цими критеріями, то захочете носити її щодня.

Прекрасним прикладом такої базової сумки з класичним дизайном Chanel, яка досі не виходить з моди.



Стильні сумки, які не виходять з моди / Фото з Vogue



Стильні сумки, які не виходять з моди / Фото з Vogue

Розмір XXL

Кожного сезону бренди представляють у своїх колекціях сумки величезних розмірів. Навіть попри те, що вони досить великі, нейтральні кольори дозволяють носити їх на щодень. Вони зручні тим, що в таких сумках є можливість помістити ноутбук, книжки, блокноти та інші необхідні речі, які не можуть вмістититися у звичайну елегантну сумку.



Стильні сумки, які не виходять з моди / Фото з Vogue

М’який об’ємний клатч

Об’ємні клатчі досі залишаються в моді. Здається, що ці сумки досить непрактичні, однак вони місткі та зручні. Якщо дозволяє верхній одяг, то їх можна носити під пахвою або в руці. М’яка шкіра та елегантна фурнітура зроблять ці сумки досить носибельними хоч кожного дня.



Стильні сумки, які не виходять з моди / Фото з Vogue



Стильні сумки, які не виходять з моди / Фото з Vogue