Геометрія, яскраві відтінки та цікаві капюшони: 5 найкращих пуховиків від українських брендів

В багатьох містах України вже завтра очікується перший сніг, тож нам варто подбати у своєму гардеробі про зимові пуховики. Які вироби пропонують у своїх колекціях українські бренди – читайте в матеріалі.

Теплий верхній одяг зараз є не лише необхідністю в холодну пору року, але й певним способом самовираження. Фасон та колір пуховика кожна модниця підбирає для себе особливо ретельно.

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Українські виробники слідкують за світовими трендами, тож у своїх колекціях представили пуховики, які сподобаються будь-якій модниці.

Унісекс

Пуховик унісекс – чудова можливість мати парний верхній одяг для закоханої пари. Український бренд Theo пропонує не ділити гардероб на чоловічий та жіночий, а насолоджуватися універсальністю речей. У своїй колекції вони презентували чорний довгий пуховик із масивними кишенями та об’ємним капюшоном.



Стильні пуховики на зиму / Фото з Marie Claire

Яскраві відтінки

Цього року у всіх є бажання зробити свій гардероб яскравішим. Тому обирайте на зиму пуховики рожевого, зеленого та блакитно-небесного кольору. Бренд Moongoose показує стильний пуховик, який точно зробить вашу зиму цікавішою.

Геометрична проекція

Стьобані куртки плавно перейшли у стьобані пуховики. Ромби, дрібні та великі квадрати створюють надзвичайний ефект у новій колекції українського бренду ienki ienki. Особливу увагу заслуговує ліловий пуховик у великий ромб, який точно освіжить ваш зимовий образ.

Незвичайні капюшони

Український бренд SHYPELUK представив зимовий пуховик зі стильним капюшоном. В холодну пору капюшон у верхньому одязі – це великий плюс, адже його можна одягнути, коли сильний вітер надворі чи сніжить.



Стильні пуховики на зиму / Фото з Marie Claire

Пуховик-ковдра

Всі ми любимо взимку тепло і затишок, а пуховик-ковдра від бренду Katsurina, в який можна вкутатися від холоду, ідеально підійде для морозяної зими.