Зима – ідеальний час для затишних тканин та цікавих аксесуарів, які додадуть образу завершеності.

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Питання з аксесуарами для вулиці завжди залишається актуальним, тому для холодної пори року радимо зробити ставку на трендові елементи гардероба, які залучають до своїх аутфітів зірки стрітстайлу.

Аксесуари не лише додатково захищають від холоду, але й додають аутфіту стильного акценту.

Балаклава

Балаклави вже перестали дивувати когось своїм дивакуватим дизайном, ставши справжнісіньким трендом. Інстаграм-модниці все частіше обирають цей головний убір, який допомагає їм створити образ цікавішим та помітнішим.



Стильні аксесуари на холодну пору року / Фото з Pinterest



Стильні аксесуари на холодну пору року / Фото з Pinterest

Плюшева сумка

В мережі дедалі більше популярності набирають плюшеві сумки. І якщо інфлюенсери обирають цікаві грайливі варіанти, то бренд Louis Vuitton вже випустив цілу колекцію таких виробів, тому уважніше придивляйтеся до пухнастих аксесуарів.



Стильні аксесуари на холодну пору року / Фото з інстаграму



Стильні аксесуари на холодну пору року / Фото з інстаграму

Шарф

Шарф – незамінний помічник в холодну пору. Він чудово доповнює куртки, пуховики, дублянки та пальта. Можете обирати класичні однотонні варіанти, об’ємні різнокольорові або стильні стьобані моделі, які обирає британка Алісія Родді.



Стильні аксесуари на холодну пору року / Фото з інстаграму



Стильні аксесуари на холодну пору року / Фото з інстаграму



Стильні аксесуари на холодну пору року / Фото з інстаграму

Панама

Панама не лише влітку не сходить з модних радарів, але й восени та взимку займає чільні позиції. Зараз можете обирати тканинні панами, а от взимку робіть ставку на вироби з овчини, які зможуть вас зігріти.



Стильні аксесуари на холодну пору року / Фото з інстаграму



Стильні аксесуари на холодну пору року / Фото з інстаграму

Шапка

Доповнюйте свої образи шапками біні, які вдало поєднуються з пуховиками та куртками. Цікаві моделі знайдете в будь-якому мас-маркеті.



Стильні аксесуари на холодну пору року / Фото з інстаграму

Рукавиці

У листопаді можете використовувати рукавиці з екошкіри, а от коли похолоднішає більше – вироби з шерсті або трикотажу.



Стильні аксесуари на холодну пору року / Фото з інстаграму