5 моделей та кольорів купальників, які ніколи не вийдуть з моди

Літо вже повністю вступило у свої права, а сонячні дні щодня стають все спекотнішими. Який купальник обрати цього сезону не опираючись на тренди – дивіться далі.

Цьогоріч літню відпустку важко назвати відпочинком, адже нам зовсім не до пляжів та засмагань, втім наші військові роблять все для того, щоб ми продовжували жити та не відкладали життя на потім.

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Окрім того, що в Україні вже відкрилося чимало відпочинкових комплексів з басейнами, біженці які опинилися за кордоном, також мають можливість відпочити, особливо в країнах з виходом до моря.

Якщо ви не біжите за трендами, а любите базові елементи гардероба, радимо вам звернути увагу на купальники, які завжди будуть в моді. Їхній фасон не залежить від сезонів та буде завжди актуальним.

З року в рік навіть затяті модниці все одно обирають на пляж купальники, які часто не мають стосунку до трендів, але все одно залишаються на піку популярності.

Серед багатьох фасонів купальників, з моди не виходять суцільні купальники, роздільні яскраві одноколірні купальники, текстурні купальники, в клітинку та на високій посадці.

Текстурні

У клітинку

Яскраві

Суцільні

На високій посадці