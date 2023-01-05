Пуховик, трикотажний костюм та шкіряні штани: 5 головних покупок січня

Цьогорічна зима багата на трендові речі. Інфлюенсери постійно демонструють на собі цікаві новинки, тож радимо вам придивитися до найголовніших речей, які варто придбати у січня задля створення стильного образу.

Січень подарує нам чимало сніжних та холодних днів, тому час складати список найпопулярніших речей, пише 24 канал.

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Модні інфлюенсери вже встигли продемонструвати нам цікаві речі, тож ми виокремили найактуальніші одиниці, які довершать будь-який зимовий аутфіт.

Пуховик

І хоч мода на речі змінюється з сезону в сезон, деяке вбрання залишається незмінним. Своєї актуальності цієї зими не втрачає базовий пуховик нейтрального кольору, який ви зможете поєднувати з будь-яким низом – від лосин, джинсів до трикотажних штанів.

Трикотажний костюм

Трикотажний костюм взимку займає чільне місце в нашому гардеробі. Робіть ставку на базові костюми, що складаються зі светру та штанів, або на цікавіші варіанти – светр зі спідницею максі, чи костюм, що складається з жилитки замість светра.

Шкіряні штани

Стильні шкіряні штани цієї зими просто must have у гардеробі кожної дівчини. Мас-маркети пропонують чималий вибір штанів з екошкіри різних фасонів, кольорів та крою, тож вибрати вам буде з чого.

Хутряні навушники

Пухнасті навушники – наймодніший аксесуар сезону. Широкої популярності хутряні навушники здобули завдяки модницям, які активно носять їх, стилізуючи із дублянками, шубами та пальтами.

Утеплене зимове пальто

Зима в Україні стає щоразу теплішою, тож можете сміливо робити ставку на пальта, які чудово доповнять ваші штанні костюми, сукні та спідниці в поєднанні з блузами чи лонгслівами.