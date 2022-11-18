5 дорогих речей, які повинна мати у своєму гардеробі кожна дівчина

Щоб мати охайний та доглянутий вигляд, не обов’язково мати у своєму гардеробі багато дорогих речей. Купити вишукані речі можна і в мас-маркеті, втім ця річ має бути з якісного матеріалу, які будуть вдало доповнювати ваш образ.

Для того, щоб ваш аутфіт завжди виглядав доречно та стильно, вам треба мати кілька основних речей з якісних матеріалів, навіть якщо вони будуть коштувати трохи дорожче, пише 24 канал.

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Додавши ці речі до свого гардеробу, ви не лише будете активно їх застосовувати до своїх образів, але й завжди будете мати охайний та стильний вигляд.

Класичний верхній одяг

Тепер все частіше пальта одягають не лише восени, але й взимку. Бренди вже давно почали шити утеплені варіанти, тож радимо вам звернути увагу на класичне двобортне пальто чорного, коричневого чи молочного кольору, яке буде вдало поєднуватися з вашими зимовими головними уборами, сумками та взуттям.

Обирайте пальто з якісного матеріалу, адже воно прослужить вам багато років, а дорогий матеріал дозволить вам завжди зберігати бездоганний вигляд.

Якісне взуття

Часто стилісти кажуть, що взуття є дуже важливим елементом гардероба, і від нього буде залежати наскільки стильним та охайним буде ваш вигляд. Навіть якщо ви будете трендово одягнені, а взуття матиме не дуже вдалий вигляд, то ваш образ вмить буде зіпсовано.

Саме тому обирайте на зиму класичні чорні чоботи з якісних матеріалів, які прослужать вам не один сезон та будуть вдало виглядати з пуховиком, дублянкою, шубою чи пальтом.

Базові джинси

Погодьтеся, джинси з відтисненими колінами виглядають жахливо. Саме тому у вашому гардеробі повинні бути денімові вироби з якісного матеріалу, які не втрачатимуть свого вигляду через кілька разів прання.

Придбати дійсно хороші базові джинси можна в магазинах мас-маркету, втім чудові варіанти ви знайдете від найпопулярнішою марки джинсів, які носять всі знаменитості Levi's.

Сумка

Сумка – надзвичайно важливий аксесуар в нашому образі. Нехай у вашому гардеробі буде одна, але якісна сумка, яку ви можете взяти в офіс, на побачення чи прогулянку з друзями. Сумка завжди привертає до себе увагу, тому пам’ятайте, що вона повинна бути хорошої якості з нетривкого матеріалу.

Годинник

Мода на годинники не вийде ніколи, тож купуючи дорогу брендову річ, ви можете бути певні в тому, що цей аксесуар прослужить вам дуже довго. Годинник – це стильний аксесуар, який доповнює образ, додає статусу та виконує головну функцію – відображає поточний час.