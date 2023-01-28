5 базових речей, які мають бути в гардеробі у кожної дівчини

Попри всі трендові речі у вашому гардеробі, вам варто мати кілька речей, які належать до бази. Саме це вбрання допоможе вам мати стильний вигляд кожного дня.

Якщо ви любите класику в одязі, то саме ці "вічні" речі, які не мають терміну придатності вам стануть у нагоді. Вони постійно залишаються актуальними незалежно від сезону.

Читайте також 6 бюджетних покупок, з якими ви будете виглядати дорого: модні секрети

Окрім того, трендові речі не всім підходять. Часто вбрання буває дорогим та є швидкоплинними, оскільки супермодні речі через деякий час заміняються на інші елементи гардероба.

Інвестиція у базовий гардероб дозволить вам створити чимало стилізацій, які ви зможете доповнювати вже улюбленими чи трендовими речами. Які класичні речі вам треба мати у своїй шафі – читайте в матеріалі.

Кремовий светр

Хороший базовий светр – це гарна інвестиція у ваш гардероб. Кремовий колір виглядає дорого та вишукано. Француженки здебільшого віддають перевагу білим светрам у смужку, втім з кремовим светром можна створити набагато більше образів.

Чорне пальто

Довге чорне пальто – це класика, яка ніколи не вийде з моди. Такі пальта є у всіх світових модниць. Відома модель Гейлі Бібер вже встигла показати два образи в чорному пальті – на зиму та весну, тому подбайте за те, аби у вашому гардеробі був цей стильний верхній одяг.

Структурований жакет

Вже кілька років структурований жакет не виходить з моди. Дівчата доповнюють блейзером свої образи в будь-який сезон. Окрім того, жакети гарно виглядають у стилізації сукні із взуттям на підборах та разом зі світшотом, джинсами та кросівками.

Класичний денім

Денім синього кольору – це універсальна річ, яка має бути в гардеробі у кожної дівчини. Такі джинси поєднуються з будь-яким одягом та взуттям.

Прикраси

Ніщо так вдало не доповнить наш образ як прикраси. Вони можуть бути масивними чи мінімалістичними, але аксесуари завжди мають довершувати ваші аутфіти. Робіть ставку на золотий або срібний колір.