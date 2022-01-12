48-річна Гайді Клум розбурхала мережу сміливим фото у сукні з глибоким вирізом

Знаменита модель Гайді Клум продовжує дивувати свою публіку відвертими кадрами. Нещодавно зірка показала образ у відвертій сукні.

Гайді Клум у свої 48 років має чудову фігуру, тож залюбки хизується цим перед величезною аудиторією. Зірка любить епатувати, тому публікує оголені знімки прикриваючись ковдрою або ж напоказ демонструє спідню білизну.

Дивіться також Ельза Госк одягнула светр, який обов’язково треба додати в свій гардероб цієї зими

Модель чітко переконана, що не повинна слідувати консервативним нормам і не звертає на поради підписників у мережі, які заявляють, що їй не личить вдаватися до таких провокативних світлин.

Зірка подіумів живе так, як їй хочеться, тож без жодних вагань одягає сукні, які приміряють на собі молоді дівчата.

Так, Гайді Клум нещодавно повторила образ моделі Гейлі Бібер. Влітку манекенниця одягала ідентичне плаття, лише у мініварііанті.

Німкеня одягнула жовту сукню бренду Dundas з ефектним розрізом на спині, яке перетікає на частину стегна. Довге плаття оздоблене шнурівками, яке робить виріб ще ефектнішим. У дописі Гайді Клум зазначила, що це тепер її улюблена сукня.

Коштує плаття Nirvana від дизайнера Пітера Дандеса 42 тисячі гривень.



Сміливий образ Гайді Клум / Фото з інстаграму моделі



Сміливий образ Гайді Клум / Фото з інстаграму моделі