4 яскраві светри на зиму: ефектні поєднання показує француженка Жюлі Феррері

Французька інфлюенсерка Жюлі Феррері навіть взимку тішить своїх прихильників стильними образами. Блогерка живе на острові Корсика, в сонячному місті Аяччо, а в холодну пору року додає кольорів через відсутність постійного сонця завдяки яскравим кольорам, які ви ще можете приміряти в лютому.

Архітекторка та блогерка з Франції вже давно веде свій модний блог в інстаграмі. Дівчина диктує тренди багатьом модницям. На її особисту сторінку підписано понад пів мільйона дівчат зі всього світу, які надихаються модними сетами Жюлі.

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Влітку дівчина обирає речі нейтральних кольорів, простого крою та з натуральних матеріалів, а от взимку віддає перевагу яскравим кольорам. Як справжня француженка, Жюлі вміє створити бездоганний наряд з лаконічних елементів гардероба, які добре поєднуються між собою.

У лютому ми ще активно користуватимемося светрами, тож не проґавте можливість створити цікавий образ та додати нотки яскравості в сірий зимовий день.

Дивлячись на образи інфлюенсерки, всередині прокидається натхнення для створення таких модних аутфітів з базових речей, які є в гардеробі у кожної дівчини.

В останній місяць зими радимо звернути увагу на стильний зелений колір, який вже навесні стане дуже популярним, на помаранчевий виріб, сірий та в клітинку віші. Свої милі, яскраві светри Жюлі доповнює класичними mom джинсами блакитного кольору, синіми кльош, широкими світлими джинсами та виробом з білого деніму.