4 елементи, які вам варто додати до свого гардероба у 2022 році

Мода з сезону в сезон не змінюються надто кардинально, втім дизайнери постійно додають цікаві елементи гардероба, які модні інфлюенсери залюбки впроваджують у свої образи. Без яких чотирьох речей нам не обійтися у 2022 році – читайте далі.

Для кожної дівчини привабливий зовнішній вигляд – важливий нюанс навіть у повсякденному житті. З початком весни всі модниці хочуть виглядати оригінально, вражаючи всіх підкресленим почуттям стилю, тому радимо вам придивитися до речей, які будуть особливо популярними у 2022 році.

Дивіться також Made in Russia: український бренд TTSWTRS шиє одяг в державі-агресорці

Масивне кольє

На кожному показі ювелірні вироби з’являються у різноманітних формах та кольорах. Масивне намисто було популярним у 1990-х роках, колекції SS22 не оминули цей аксесуар увагою. Завдяки своєму вигляду намисто може довершити будь-який буденний образ або додати особливої родзинки святковому аутфіту.



Стильні речі на 2022 рік / Фото з Costume

Мініспідниця

Здається, про тренд на мініспідниці вже знають всі. Miu Miu настільки розкрутили свій виріб в парі з вкороченою блакитною сорочкою та бежевим бра, що не помітити тенденцію було просто неможливо.

Короткі спідниці у своїх колекціях представили Prada і Fendi. Цей елемент гардероба вже з весни набиратиме шалених обертів.



Стильні речі на 2022 рік / Фото з Costume

Бомбер

У 2022 році у моду повертається бомбер з новим розмахом. Характерна куртка для студентів американських коледжів з’явилася у колекції Celine. Виріб ідеально підійде для перехідного періоду, коли в пуховику вже спекотно, а в тренчі ще холодно.



Стильні речі на 2022 рік / Фото з Costume

Оксамит

Оксамит часто асоціюється з модою 1970-х років. Бренд Gucci презентував під час свого показу у Нью-Йорку чимало речей з оксамитом. Звертайте увагу на ніжні сукні, спідниці чи жакети, які зможуть вдало доповнити ваші образи.



Стильні речі на 2022 рік / Фото з інстаграму