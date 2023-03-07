Шапка біні, берет і кепка: трендові головні убори на весну
Головні убори навесні – це чудове доповнення до нашого верхнього одягу та можливість урізноманітнити образи. Які головні убори на піку популярності навесні – читайте в матеріалі.
Якщо взимку головний убір є дуже важливим, щоб захистити волосся від вітру, снігу та мінусової температури, то навесні головні убори – це радше цікаве доповнення до образів. Вони допомагають проявити індивідуальність.
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- Шапка біні
Якщо у квітні і травні можна обійтися без шапки, то ще в березні доведеться доповнити нею свої образи. Найпопулярнішими залишаються моделі в класичних кольорах, втім, якщо ви хочете розбавити свій аутфіт, то приміряйте яскраву шапку, як це зробила модель Емілі Ратажковскі.
- Берет
Навесні ідеально пасують до пальт берети, які навіюють французьку естетику. Ефектні берети чорних кольорів чудово поєднуються з пальтами в тон або стьобаними куртками світлих відтінків.
- Кепка
Бейсболка – незмінний головний убір на весняний період. Нею можна доповнити будь-який верхній одяг – від курток-шкірянок і бомберів до тренчів та джинсовок.