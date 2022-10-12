Як стильно носити худі: 28 ідей, які сподобаються кожній дівчині

В осінню пору року худі стали одним із базових елементів гардероба. Завдяки капюшону та м’якому бавовняному трикотажу у них досить тепло в холодну пору. Худі вже давно перестали бути елементом спортивного стилю, тож з ними можна створити чимало стильних образів.

Ви могли помітити, що навіть найпопулярніші моделі та streetstyle-зірки роблять ставку на комфорт, пише 24 канал. Саме тому Белла Хадід, Гейлі Бібер, Кайя Гербер, Леоні Ганне та багато інших знаменитостей потрапляють в об’єктиви папараці в образах, що складаються з худі.

Читайте також Головна покупка осені – класичне бежеве пальто, яке ніколи не вийде з моди

Фешіоністи поєднують їх з кросівками, чоботами на підборах, черевиками, кедами, доповнюючи косухою, тренчем, пальтом чи дублянкою.

Обираючи колір худі, то, насамперед, зупиніть свою увагу на класичних кольорах, хоч яскраві худі також охоплюють всі грані палітри, які підійдуть для вас в холодну пору. Лавандовий колір вважається цієї осені найпопулярнішим, тож можете зробити акцент саме на такому ніжному відтінку. А от яскраво-рожевий – тренд 2023 року, тож забігаючи наперед, можете придбати худі саме в такому кольорі.

З чим носити худі цієї осені

Дедалі частіше можна помітити, як модниці на вулицях міста доповнюють худі пальтами простого крою. Розслабленості образу додають кросівки та бейсболка, яку найчастіше одягають під таке поєднання.

Також худі носять зі шкіряними куртками оверсайз. Такий варіант є найпопулярнішим. До куртки модниці підбирають класичні блакитні чи чорні джинси або джогери. Модель Кендалл Дженнер навіть одягає худі під чорні штани та чоботи на підборах.

Для повсякденних прогулянок ідеально підійде жилетка. Носіть її зі спортивними костюмами, джинсами, легінсами та додавайте до образу цікаві аксесуари у вигляді окулярів чи кепки.

Модниці також люблять носити худі з жакетами. Втім пам’ятайте, що для того, аби образ не виглядав недолугим, ваш жакет має бути розміру оверсайз. Початківцям такого аутфіту варто розпочинати стилізацію образу з додаваням лише двох кольорів – чорного низу та верху у вигляді верхнього одягу та кольорового худі.

Худі також поєднують зі спідницями, однак такий варіант є досить ризикований, якщо ви не маєте досвіду у грамотній стилізації. Перш ніж приміряти такий look, придивіться до того, як худі зі спідницею плісе чи шкіряною носять зірки стрітстайлу.



Стильні образи з худі на осінь 2022 / Фото з Instagram



Стильні образи з худі на осінь 2022 / Фото з Instagram



Стильні образи з худі на осінь 2022 / Фото з Instagram



Стильні образи з худі на осінь 2022 / Фото з Instagram



Стильні образи з худі на осінь 2022 / Фото з Instagram



Стильні образи з худі на осінь 2022 / Фото з Instagram



Стильні образи з худі на осінь 2022 / Фото з Instagram



Стильні образи з худі на осінь 2022 / Фото з Instagram



Стильні образи з худі на осінь 2022 / Фото з Instagram