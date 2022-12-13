Стильний одяг в холодну пору: 27 стильних образів на кожний день

Взимку нам найскладніше підібрати для себе образ, який буде не лише стильним, але й теплим. Радимо вам надихнутися стильними аутфітами модниць, які допоможуть вам створити цікавий образ для буденної чи святкової прогулянки.

Зимовий гардероб неможливо уявити без теплих речей. Светр – базова річ у створенні базового аутфіту на зиму. Втім поєднання светра і джинсів дуже просте і банальне, тож інколи хочеться розбавити образ цікавими акцентами.

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Українська стилістка зібрала у своєму інстаграмі добірку 27 стильних образів, які можна приміряти взимку.

Перш за все подбайте про верхній одяг, який вас зігріватиме в морозяний день. Зараз у тренді дублянки класичних кольорів різних довжин – авіатор чи подовжена нижче колін, шуби з екологічного хутра та пуховики.

Не забувайте про комфортне взуття, в якому вам буде зручно пересуватися. Найкраще обирати на зиму чоботи на масивній платформі на низькому ходу, втім якщо ви любите створювати образи з сукнями, спідницями та штанними костюмами, то додайте чоботи до колін на підборах.

Щоб скласти стильний зимовий look, ваш гардероб має складатися з теплого однотонного светра, базових блакитних джинсів, чорних класичних та шкіряних штанів, спідниці міді, лонгсліву, трикотажного костюму, якісної сумки та актуального верхнього одягу.

У добірці образів зібрані аутфіти з базового одягу, тож його можна досить легко повторити.



Стильні образи на зиму 2022 / Фото з Instagram



Стильні образи на зиму 2022 / Фото з Instagram



Стильні образи на зиму 2022 / Фото з Instagram



Стильні образи на зиму 2022 / Фото з Instagram



Стильні образи на зиму 2022 / Фото з Instagram



Стильні образи на зиму 2022 / Фото з Instagram



Стильні образи на зиму 2022 / Фото з Instagram



Стильні образи на зиму 2022 / Фото з Instagram



Стильні образи на зиму 2022 / Фото з Instagram