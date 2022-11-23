Стильний верхній одяг на зиму: 15 найкращих пуховиків від українських брендів

В холодну пору року пуховик – це must have, який має бути в гардеробі кожної дівчини. Дублянки та шубки – це красиво, але без теплої куртки нам не обійтися. Fashion 24 пропонує вам переглянути пуховики, які вам точно сподобаються від 5 українських брендів.

Якщо на вулиці температура нижче нуля, тоді точно слід утеплюватися та подбати про якісний і теплий верхній одяг, який не дасть змерзнути, пише 24 канал.

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Радимо вам уважніше придивитися до українських брендів, які мають у своїх колекціях стильні і трендові фасони, а ще чималий вибір кольорів.

MARCHI

Історія бренду MARCHI почалася в 2012 році, коли дизайнер Валерія Марчі створила в Києві власний бренд. Успіхи MARCHI були неодноразово відзначені впливовими модними виданнями – VOGUE і ELLE ITALY називали колекції бренду серед кращих в 2013 році, а FORBES оцінив колекцію Solena як найбільш естетичну і емоційну.

BE OM

Виробництво українського бренду BE OM знаходиться в Одесі. Бренд допомагає армії та кожні 10% з продажу передає на потреби ЗСУ.

NAZVA

Українскьий бренд одягу NAZVA заснованний в 2019 році. ДНК стилю - це кєжуал як фасон оверсайз в зручному виконанні та яскраві кольори ткані та принтів. Виробництво по цей час знаходиться в Україні. Засновником бренду є харківчанин Руслан Пчельников.

TwoHearts

Український бренд TwoHearts cтворює образи упродовж 10 років. В асортименті бренду є не лише пуховики, але й взуття, шапки та інший трикотажний одяг, який має попит взимку.

Yess Wear

Український бренд Yess Wear представляє у своєму асортименті стильну парку у темно-зеленому кольорі, стьобаний чорний бомбер з молочною овчиною та ніжно-рожевий пуховик з капюшоном, який підкорить сердечко кожної дівчини.