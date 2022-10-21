10 образів на осінь: модні прийоми, які вам сподобаютсься

Головною складовою комфортного образу на осінь є верхній одяг та взуття. Саме вони складають головну базу аутфіту. У добірці зібрано універсальне, практичне і трендове вбрання, яке ви можете приміряти на собі цієї осені.

Хоч і погодні умови вже не надто сильно підходять для шкіряного тренча, все ж таки зверніть увагу на цей верхній одяг. Під низ можна нашарувати светр із шерстяним жакетом, тому буде не надто холодно.

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Верхній одяг

Також трендовою восени стала дублянка, яка перекочувала із зимового гардероба. Пальта теж не втрачають своєї актуальності, тож обирайте таке, яке вам до вподоби – класичне двобортне, коротке чи з поясом.

Придивіться до мінімалістичної стьобаної куртки оливкового кольору, короткої молочної шубки та пуховика нище колін.

Взуття

Лофери та кросівки підійдуть під розслаблені образи. До класичного аутфіту зі спідницею підбирайте чоботи на високих підборах. До пуховика підійдуть черевики на шнурівках, до широких штанів – чоботи з тракторною підошвою, а до дублянки – чоботи в ковбойському стилі.

Одяг

Щодо верху в образах, зверніть увагу на базові логсліви, водолазки в класичних кольорах, сорочки, трикотажні сукні та светри з горловиною.

10 стильних образів на осінь / Фото з Instagram



10 стильних образів на осінь / Фото з Instagram



10 стильних образів на осінь / Фото з Instagram



10 стильних образів на осінь / Фото з Instagram



10 стильних образів на осінь / Фото з Instagram