10 образів на осінь: модні прийоми, які вам сподобаютсься
Джерело:інстаграм Яни Платонової
Головною складовою комфортного образу на осінь є верхній одяг та взуття. Саме вони складають головну базу аутфіту. У добірці зібрано універсальне, практичне і трендове вбрання, яке ви можете приміряти на собі цієї осені.
Хоч і погодні умови вже не надто сильно підходять для шкіряного тренча, все ж таки зверніть увагу на цей верхній одяг. Під низ можна нашарувати светр із шерстяним жакетом, тому буде не надто холодно.
Читайте також Найстильніший костюм осені – твідовий: вибухові вироби
- Верхній одяг
Також трендовою восени стала дублянка, яка перекочувала із зимового гардероба. Пальта теж не втрачають своєї актуальності, тож обирайте таке, яке вам до вподоби – класичне двобортне, коротке чи з поясом.
Придивіться до мінімалістичної стьобаної куртки оливкового кольору, короткої молочної шубки та пуховика нище колін.
- Взуття
Лофери та кросівки підійдуть під розслаблені образи. До класичного аутфіту зі спідницею підбирайте чоботи на високих підборах. До пуховика підійдуть черевики на шнурівках, до широких штанів – чоботи з тракторною підошвою, а до дублянки – чоботи в ковбойському стилі.
- Одяг
Щодо верху в образах, зверніть увагу на базові логсліви, водолазки в класичних кольорах, сорочки, трикотажні сукні та светри з горловиною.
10 стильних образів на осінь / Фото з Instagram
10 стильних образів на осінь / Фото з Instagram
10 стильних образів на осінь / Фото з Instagram
10 стильних образів на осінь / Фото з Instagram