10 образів на осінь: модні прийоми, які вам сподобаютсься

21 жовтня 2022 , 12:09
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Джерело:

інстаграм Яни Платонової

Головною складовою комфортного образу на осінь є верхній одяг та взуття. Саме вони складають головну базу аутфіту. У добірці зібрано універсальне, практичне і трендове вбрання, яке ви можете приміряти на собі цієї осені.

Хоч і погодні умови вже не надто сильно підходять для шкіряного тренча, все ж таки зверніть увагу на цей верхній одяг. Під низ можна нашарувати светр із шерстяним жакетом, тому буде не надто холодно.

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  • Верхній одяг

Також трендовою восени стала дублянка, яка перекочувала із зимового гардероба. Пальта теж не втрачають своєї актуальності, тож обирайте таке, яке вам до вподоби – класичне двобортне, коротке чи з поясом.

Придивіться до мінімалістичної стьобаної куртки оливкового кольору, короткої молочної шубки та пуховика нище колін.

  • Взуття

Лофери та кросівки підійдуть під розслаблені образи. До класичного аутфіту зі спідницею підбирайте чоботи на високих підборах. До пуховика підійдуть черевики на шнурівках, до широких штанів – чоботи з тракторною підошвою, а до дублянки – чоботи в ковбойському стилі.

  • Одяг

Щодо верху в образах, зверніть увагу на базові логсліви, водолазки в класичних кольорах, сорочки, трикотажні сукні та светри з горловиною.

10 стильних образів на осінь / Фото з Instagram


10 стильних образів на осінь / Фото з Instagram


10 стильних образів на осінь / Фото з Instagram


10 стильних образів на осінь / Фото з Instagram


10 стильних образів на осінь / Фото з Instagram

Автор: Юлія Турелик