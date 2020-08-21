Український співак та автор запальних хітів Дзідзьо записав Гімн України з Молодіжним симфонічним оркестром. Такий подарунок він підготував слухачам з нагоди Дня Незалежності.

Творчість 36-річного співака Дзідзьо покликана дарувати радість й позитив шанувальникам, проте впродовж багаторічної музичної кар'єри він неодноразово брався за виконання серйозних композицій. На ютуб-каналі музиканта з'явився запис Державного Гімну України, який він заспівав під супровід Молодіжного симфонічного оркестру.

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Вперше перед публікою Дзідзьо виконав Гімн України в жовтні 2019 року на стадіоні "Металіст" у Харкові перед футбольним матчем "Україна-Литва". Вокальними здібностями він підкорив глядачів на стадіоні та підірвав мережу, отримавши тисячі захоплених коментарів. Відтоді музикант надихнувся ідеєю записати Гімн України.

Для мене велика честь виконувати Гімн України! У це виконання вкладаю безмежну любов до своєї держави, щоб надихати українців у всьому світі на перемогу! Слава Україні,

– наголосив Дзідзьо.

Робота над проєктом тривала кілька місяців разом з Молодіжним симфонічним оркестром України під керівництвом диригентки Оксани Линів. Гімн записали в київському Будинку звукозапису Українського радіо. Там же музиканти записали Духовний Гімн України "Боже великий, єдиний, нам Україну храни", прем'єра якого відбулась 11 квітня.

Відео стрімко набирає популярності в мережі. Прихильники не стримують свого захвату від виконання Гімну України й засипають Дзідзьо компліментами за душевний і щирий вокал.

"Звучить дуже проникливо, душевно, без відштовхувального холодного офіціозу. Магія Михайла Хоми", "До глибини душі… Зараз знову слухаю і мурашки просто по шкірі", "Спасибі від всього серця", "Кращого виконання не чула", – йдеться у коментарях.

Дзідзьо – Державний Гімн України: слухайте онлайн