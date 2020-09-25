Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес і колумбійський співак Maluma. Презентували спільну відеороботу. Улюбленці мільйонів випустили кліп одразу на дві пісні, який за декілька годин переглянули майже мільйон разів.

У четвер, 24 вересня, на офіційному ютуб-каналі Дженніфер Лопес відбулася довгоочікувана прем'єра кліпу. Це ролик, що складається з двох запальних композицій, у кожній з яких артисти показують свої вокальні здібності і вражають харизмою.

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Режисером цієї відеороботи став Джессі Терреро. Ролик знімали в Нью-Йорку і за сюжетом у ньому розповідаєтьсяя історія кохання пари, яка має заборонені стосунки. У кліпі показана спокуслива хореографія Джей Ло та кумира мільйонів жінок Maluma.

Артистка приміряла у ролику декілька надзвичайно сексуальних образів. Вона вкотре продемонструвала фігуру та пікантні форми, розбурхала уяву тисяч шанувальників, які вже встигли переглянути ролик.

Дженніфер Лопес & Maluma – Pa Ti & Lonely: дивітьсяя відео онлайн

Зазначимо, ця постановка з двох частин буде представлена у фільмі "Одружися зі мною", де Дженніфер та Maluma зіграють ролі. Стрічка вийде в прокат у кінотеатрах 12 лютого 2021 року. Треки Pa Ti та Lonely стануть частиною оригінального саундреку до фільму.