Популярна українська виконавиця Джамала презентувала трек "Ендорфіни", що записала у колаборації із музикантом Pianoboy. Пісня написана для того, щоб усміхатися, закохуватися і подарувати слухачам трохи легкості, якої нам всім так не вистачає.

Сьогодні, 11 вересня, відбулася прем'єра синглу "Ендорфіни". Пісню можна послухати на офіційному ютуб-каналі Джамали.

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Джамала на особистій інстаграм-сторінці опублікувала допис, де зізналася, що цю композицію написала ще три роки тому, коли була вагітна першим сином Еміром-Рахманом. Проте відклала її у шухляду і пісня залишилася чекати свого часу. Пізніше виконавиці здалося, що в цьому синглі є легкість, що притаманна музиці Pianoboy (справжнє ім'я – Дмитро Шуров). Вона надіслала музикантові демо-версію, проте він довго не відповідав.

Я подумала, що йому, напевно, не сподобалося і нічого не вийде. А потім оголосили карантин і Діма відповів. Сказав, що написав свою частину і готовий долучитися до дуету,

– поділилася Джамала.

Дмитро зазначив, що той, хто не забуває, як закохуватися, ще має шанс на просте людське щастя. Кожна закоханість – це смілива спроба впустити в себе щось нове. Тому закохуватися – корисно для душі.

Джамала & Pianoboy – "Ендорфіни": слухайте пісню онлайн