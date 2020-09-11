Джамала презентувала трек "Ендорфіни" у дуеті з Pianoboy
Популярна українська виконавиця Джамала презентувала трек "Ендорфіни", що записала у колаборації із музикантом Pianoboy. Пісня написана для того, щоб усміхатися, закохуватися і подарувати слухачам трохи легкості, якої нам всім так не вистачає.
Сьогодні, 11 вересня, відбулася прем'єра синглу "Ендорфіни". Пісню можна послухати на офіційному ютуб-каналі Джамали.
Слухайте також Не минуло й місяця після пологів: Alyosha презентувала саундтрек до серіалу "Сага"
Джамала на особистій інстаграм-сторінці опублікувала допис, де зізналася, що цю композицію написала ще три роки тому, коли була вагітна першим сином Еміром-Рахманом. Проте відклала її у шухляду і пісня залишилася чекати свого часу. Пізніше виконавиці здалося, що в цьому синглі є легкість, що притаманна музиці Pianoboy (справжнє ім'я – Дмитро Шуров). Вона надіслала музикантові демо-версію, проте він довго не відповідав.
Я подумала, що йому, напевно, не сподобалося і нічого не вийде. А потім оголосили карантин і Діма відповів. Сказав, що написав свою частину і готовий долучитися до дуету,
– поділилася Джамала.
Джамала & Pianoboy – "Ендорфіни": слухайте пісню онлайн