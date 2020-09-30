11 вересня Джамала презентувала пісню "Ендорфіни" в дуеті з музикантом Pianoboy. Артисти зняли зворушливий кліп на трек, що нагадує епоху Ренесансу.

Прем'єра кліпу на пісню "Ендорфіни" відбулась сьогодні, 30 вересня, на ютуб-каналі Джамали. У кадрі зірка постала в розкішній сукні молочного кольору з корсетом, глибоким декольте та об'ємними рукавами. Образ доповнили чоботи на шнурівці, укладка і ніжний макіяж. Look зірки створив стиліст Юрій Жуйков згідно з останніми трендами 2020 року.

До теми Джамала презентувала трек "Ендорфіни" у дуеті з Pianoboy

В інстаграм-профілі Джамала розповіла, що відео знімали в ландшафтному заказнику "Васильківські Карпати", що під Києвом. Робота на камеру тривала цілий день – з 5 ранку до 21 години. Як зізнається співачка, у той день був лютий холод.

На самому краю, буквально на обриві, в ранній холод я сиджу в кадрі, наповнена ендорфінами, з чашкою кави і туркою… Було дуже складно. Одна локація. Максимум у мене було 20 хвилин перерви,

– пригадала Джамала.

Попри те, що в кліпі немає постановок і танців, усі рухи з музикантами репетирувала хореографиня. Джамала наголосила, що "Ендорфіни" – це історія про любов, дружбу і самотність.

"Незважаючи на те, що в кадрі чоловік і жінка, у відео немає якоїсь любовної історії. Наше відео про справжню дружбу і обмін творчою енергією, про вміння захоплюватися талантом іншої людини", – пояснила Джамала ідею кліпу на пісню "Ендорфіни".

Джамала & Pianoboy – "Ендорфіни": дивіться відео онлайн